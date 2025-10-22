Στην ποιότητα του Παναθηναϊκού για ένα καλό αποτέλεσμα στον αυριανό (23/10, 19:45) αγώνα με τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ για την 3η αγωνιστική του Europa League στάθηκε ο Άνταμ Τσέριν.

Ο Σλοβένος μέσος εκπροσώπησε τους παίκτες του «τριφυλλιού» στη συνέντευξη Τύπου και τόνισε πως οι «πράσινοι» θέλουν να…ρεφάρουν για την εντός έδρας ήττα απ’ τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς με ένα μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι στην πρωτοπόρο του ολλανδικού πρωταθλήματος. Επιπλέον ανέλυσε το αγωνιστικό πλάνο που θα πρέπει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Άνταμ Τσέριν στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν είναι ευκαιρία να… σβήσουν το αποτέλεσμα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς μ’ ένα αποτέλεσμα στο αυριανό (23/10) ματς:

«Το ματς με την Γκόου Αχέντ ήταν ένα ματς που έπρεπε να κερδίσουμε. Ήμασταν καλύτεροι, είχαμε τον έλεγχο, αλλά στο τέλος δεν πήραμε βαθμούς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αύριο (σ.σ. 23/10) θα παίξουμε μ’ ένα καλό αντίπαλο σ’ ένα ωραίο γήπεδο και με θερμούς οπαδούς. Πιστεύω πως αν παρουσιαστούμε όπως πρέπει μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Για το πως πρέπει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Φέγενορντ:

«Δεν ξεκίνησαν καλά στην διοργάνωση, ωστόσο στο πρωτάθλημα είναι πρωτοπόροι. Στο προηγούμενο ματς κέρδισαν με 7-0. Είναι πολύ νέα ομάδα, ποιοτική. Εμείς πρέπει να φανούμε συμπαγείς, να έχουμε αφοσίωση στο πλάνο μας και να μην αφήσουμε χώρος, γιατί αν βρουν χώρους, μπορούν να σε τιμωρήσουν. Θεωρώ πως έχουμε αρκετή ποιότητα ως Παναθηναϊκός για να παίξουμε αντίπαλοι σε τέτοιες ομάδες και να πάρουμε βαθμούς. Να φύγουμε νικητές απ’ τα Ρότερνταμ».