Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι ξεκαθάρισε πως ο αγώνας της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό στο «Ντε Κάιπ» είναι «τελικός» για την ομάδα του. Οι πρωτοπόροι της Eredivisie μετρούν δύο ήττες στις πρώτες αγωνιστικές του Europa League και πλέον δεν έχουν περιθώρια για απώλειες.

«Είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδίσουμε. Δύο ματς, μηδέν βαθμοί, αυτό απλώς δεν είναι αρκετό. Πρέπει να νικήσουμε, γι’ αυτό και δεν σκεφτόμαστε καθόλου την PSV και το ντέρμπι της Κυριακής», τόνισε ο Ολλανδός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης.

Ο Φαν Πέρσι στάθηκε στην πρόοδο της ομάδας του και στις ομοιότητες ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Άστον Βίλα, την οποία αντιμετώπισε πρόσφατα ο Φέγενορντ.

«Θέλουμε να χτίσουμε πάνω στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα. Είναι θετικό που υπάρχουν ομοιότητες στον τρόπο παιχνιδιού των δύο ομάδων. Σε αρκετές στιγμές ήταν σχεδόν “copy-paste”. Συνήθως, αυτό είναι προϋπόθεση για έναν καλό αγώνα», σχολίασε.

«Οι παίκτες τρέχουν σαν… πυροτεχνήματα»

Ο προπονητής της ολλανδικής ομάδας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του στις προπονήσεις:

«Το πρωί στην προπόνηση είχα μια μικρή στιγμή ευτυχίας. Είδα τα παιδιά να τρέχουν με πάθος για κάθε μπάλα, να διασκεδάζουν και να δουλεύουν σκληρά. Όταν στο τέλος κάνουμε ένα μικρό εσωτερικό παιχνίδι, κάνω πίσω και τους παρακολουθώ. Αυτές είναι οι στιγμές που απολαμβάνω περισσότερο, γιατί βλέπω μια ομάδα που βελτιώνεται συνεχώς».

«Ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει ποδόσφαιρο»

Αναφερόμενος στον Παναθηναϊκό, ο Φαν Πέρσι επισήμανε πως περιμένει έναν αντίπαλο με αυτοπεποίθηση και διάθεση για ποδόσφαιρο:

«Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν υπηρεσιακό προπονητή και ίσως νέο μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ειλικρινά, χαίρομαι που δεν θα είναι εδώ αύριο, γιατί αυτό θα πρόσθετε ένα στοιχείο απρόβλεπτου. Τώρα έχουμε καθαρή εικόνα για το πώς παίζουν στα τελευταία παιχνίδια τους», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Δεν νομίζω ότι θα έρθουν χωρίς αυτοπεποίθηση. Νίκησαν τους Γιουνγκ Μπόις με 4-1 και θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει και τους Γκόου Αχέντ Ίγκλς. Παρά τη θέση τους στο πρωτάθλημα, δεν είναι μια ομάδα που θα φοβηθεί. Αντίθετα, βλέπω στα βίντεο μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και να ρισκάρει. Αυτό την καθιστά επικίνδυνη».