Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα την ευκαιρία να αλλάξει και να μετατραπεί σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα, υπογραμμίζοντας πως η προσπάθεια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ του κόμματος, που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ.

Αναφερόμενος στην πορεία προς τις εκλογές του 2027, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει «διπλή αποστολή» – να επικοινωνεί στους πολίτες το έργο της και να παρουσιάζει το σχέδιο για το 2030. Όπως είπε, «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή».

Σχολιάζοντας την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα, που κάποτε θεωρούνταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, σήμερα επιλέγεται να καθοδηγήσει την κεντρική οικονομική πολιτική της ευρωζώνης. Αυτό, όπως τόνισε, αποδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση όχι μόνο της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και των προσπαθειών του ελληνικού λαού, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που –όπως είπε– «τα βλέπει όλα μαύρα».

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα στελέχη του κόμματος «να κρατάμε το βλέμμα των φιλοδοξιών μας ψηλά αλλά και τη ματιά μας χαμηλά», υπενθυμίζοντας ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες.