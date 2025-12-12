Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Angela Holguín Cuéllar, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Holguín ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τη χθεσινή τριμερή που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Tufan Erhürman.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε επίσης το ενδεχόμενο σύγκλησης της επόμενης Άτυπης Διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, με στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.