Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε ο Νίκος Μουτσινάς και μίλησε ανοιχτά για τη νέα του επαγγελματική πορεία, τη σχέση του με την τηλεόραση και τις προσωπικές του αναζητήσεις.

Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η Οικογένεια Άνταμς» στο θέατρο Βέμπο, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 23 Ιανουαρίου. Όπως ανέφερε, το μιούζικαλ ήταν πάντα κάτι που ήθελε πολύ να δοκιμάσει, ενώ δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψε στο θέατρο μετά από καιρό.

Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε ότι αυτή ήταν η πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτικό πλατό μετά το τέλος της εκπομπής του, τονίζοντας πως δεν του λείπει η καθημερινότητα της τηλεόρασης. «Ζω πολύ καλά και χωρίς αυτήν. Δεν βλέπω κάτι και να σκέφτομαι ότι θα το έκανα καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει βρει μια εσωτερική ηρεμία.

Ξεκαθάρισε πως δεν σιχαίνεται την τηλεόραση, αλλά θεωρεί ότι αυτό που ο ίδιος θέλει να προσφέρει – να ανεβάζει το κέφι του κόσμου – ίσως να μην έχει πια θέση στο σημερινό τηλεοπτικό τοπίο. Παράλληλα, χαρακτήρισε την τελευταία του εκπομπή ως «άνω τελεία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο μέλλον.

Αναφέρθηκε επίσης στις σκέψεις του γύρω από τη δημιουργία μονογονεϊκής οικογένειας, εξηγώντας πως, μετά από βαθιά ενδοσκόπηση, κατάλαβε ότι δεν ήταν αυτό που πραγματικά ήθελε, κάτι που του έφερε ανακούφιση και γαλήνη.

Τέλος, μίλησε για τα σχόλια και την έντονη κριτική που δέχτηκε την περίοδο που ολοκληρώθηκε η εκπομπή του, παραδεχόμενος ότι τον πλήγωσε η υπερβολή και η στοχοποίηση. «Στόχος μου είναι κάποια στιγμή να γίνω θεραπευτής», αποκάλυψε, υπογραμμίζοντας ότι θέλει πλέον να επιλέγει πράγματα με λιγότερη πίεση και περισσότερη ουσία.