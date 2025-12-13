Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όταν περαστικοί εντόπισαν ένα δίχρονο παιδί να περιπλανιέται ολομόναχο στους δρόμους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πολίτες που αντιλήφθηκαν το παιδί ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Λίγο αργότερα συνελήφθη ο 32χρονος θείος του, ο οποίος είχε την ευθύνη της φροντίδας του, καθώς φέρεται να το είχε αφήσει μόνο στο σπίτι.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το μικρό παιδί, χωρίς καμία επίβλεψη, βγήκε από την οικία και κατέληξε να περπατά μόνο του στο δρόμο, προκαλώντας την κινητοποίηση των περαστικών.

Ο 32χρονος θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ το ανήλικο είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον.