Άνοιξη θυμίζουν οι τελευταίες ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς οι μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν ή και ξεπερνούν τους 20 βαθμούς Κελσίου. Οι ήπιες συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα νεότερα μετεωρολογικά στοιχεία.

Όπως εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, ο καλός καιρός θα διατηρηθεί μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ προς το τέλος της, γύρω στις 20 Δεκεμβρίου, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί ότι «ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά». Προσθέτει ωστόσο ότι προς το τέλος της άλλης εβδομάδας ο αντικυκλώνας παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης, γεγονός που μπορεί να επιτρέψει την εμφάνιση κάποιων βροχοπτώσεων.

Αναφορικά με τον καιρό των Χριστουγέννων, ο κ. Τσατραφύλλιας σημειώνει πως, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, «δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα – χιόνια) η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12)».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι αναμένεται να επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, καθώς «ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες». Όπως τονίζει, η εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων θα ξεκαθαρίσει μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μετεωρολόγος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας… Καλό μεσημέρι!»