Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών πρέπει να γνωρίζουν ότι η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όποιος καθυστερήσει, θα επιβαρυνθεί με πρόστιμα που αυξάνονται σταδιακά, με βάση τον νόμο 5113/2024.

Η καθυστέρηση μπορεί να κάνει ένα απλό ποσό να διπλασιαστεί, γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

1. Πληρωμή χωρίς κωδικούς TAXISnet

Για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISnet, η διαδικασία είναι απλή:

Εισάγετε τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Κάνετε εκτύπωση του ειδοποιητηρίου. Πληρώνετε τα τέλη σε τράπεζες ή ΕΛΤΑ χρησιμοποιώντας το έντυπο.

Αυτός ο τρόπος είναι ιδανικός για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο.

2. Πληρωμή με κωδικούς TAXISnet μέσω πλατφόρμας myCAR

Η ψηφιακή πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ προσφέρει:

Πληρωμή τελών χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ.

Κατέβασμα ειδοποιητηρίου και βεβαίωσης μη οφειλής.

Πληρωμή τελών με τον μήνα για οχήματα σε προσωρινή ακινησία.

Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXISnet και περιλαμβάνει:

Πληροφορίες για όλα τα οχήματά σας.

Κωδικούς πληρωμής για ετήσια και αναλογικά τέλη.

Εξαγωγή κωδικών σε Excel για πολλά οχήματα.

Λήψη βεβαίωσης μη οφειλής για μεταβίβαση ή εξαγωγή οχήματος.

3. Mobile banking και QR Code

Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει QR Code και RF για γρήγορη και ασφαλή πληρωμή:

Σκανάροντάς το, μπορείτε να πληρώσετε μέσω mobile banking χωρίς να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ποσό ή κωδικό.

Ιδανικό για όσους χρησιμοποιούν ATM ή e-banking .

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα επιτρέπει 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

4. Προθεσμία και νέα πρόστιμα

Η καταληκτική ημερομηνία για τα τέλη κυκλοφορίας 2026 είναι η 31/12/2025. Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή έχουν ως εξής:

Ιανουάριος 2026: +25%

Φεβρουάριος 2026: +50%

Από Μάρτιο 2026 και μετά: +100% (τουλάχιστον 30 ευρώ)

Παράδειγμα: Για τέλη 100€, αν η πληρωμή γίνει μετά την 1η Μαρτίου 2026, το ποσό θα φτάσει τα 200€, ενώ το ελάχιστο πρόστιμο παραμένει στα 30€.

5. Συμβουλές για να αποφύγετε εκπλήξεις

Πληρώστε τα τέλη έγκαιρα για να αποφύγετε τα υψηλά πρόστιμα.

Χρησιμοποιήστε το QR Code ή την ψηφιακή πλατφόρμα myCAR για γρήγορη και ασφαλή διαδικασία.

Για οχήματα που δεν θα χρησιμοποιηθούν όλο το 2026, αξιοποιήστε την πληρωμή τελών με τον μήνα μέσω myCAR.

Με λίγα βήματα, η πληρωμή των τελών γίνεται απλή, ψηφιακή και χωρίς άγχος, αποφεύγοντας τις οικονομικές «εκπλήξεις» στο πορτοφόλι σας.