Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε νέο, αναλυτικό οδηγό με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκρινιστούν ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής για το έτος 2026 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται πρόστιμο έως και 100% επί του ποσού.

Ο οδηγός περιλαμβάνει διευκρινίσεις για περιπτώσεις όπως η μεταβίβαση οχήματος, η συνιδιοκτησία, η αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας, καθώς και τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας. Ειδικότερα, σε περίπτωση πώλησης Ι.Χ., τα τέλη πρέπει να έχουν εξοφληθεί από τον πωλητή. Αν τα δικαιολογητικά κατατεθούν στο τέλος του έτους και η μεταβίβαση ολοκληρωθεί το επόμενο, ο πωλητής παραμένει υπόχρεος και για το έτος μεταβίβασης.

Όταν πρόκειται για συνιδιοκτησία, αρκεί ένας από τους συνιδιοκτήτες να καταβάλει τα τέλη, ωστόσο όλοι παραμένουν συνυπόχρεοι για το σύνολο του ποσού. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού κυκλοφορίας, η πληρωμή που έχει γίνει στον παλαιό αριθμό ισχύει και για τον νέο, καθώς οι δύο αριθμοί συνδέονται αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Από την 1η Απριλίου κάθε έτους, οι ιδιοκτήτες μπορούν να πληρώνουν αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 62Α του ν. 5177/2025. Αν μετά τη λήξη της περιόδου δεν τεθεί εκουσίως το όχημα σε ακινησία, η ΑΑΔΕ προχωρά αυτόματα στην επιβολή ακινησίας.

Μειωμένα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Από το 2025, προβλέπεται δυνατότητα μειωμένων προστίμων για όσους καταβάλουν εκπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, αν η πληρωμή γίνει εντός Ιανουαρίου, το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% του ποσού. Για πληρωμή εντός Φεβρουαρίου, το πρόστιμο αυξάνεται στο 50%, ενώ μετά την 1η Μαρτίου επιβάλλεται πλήρες πρόστιμο 100%.

Κύριες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ

Σε ερώτηση για τη μεταβίβαση οχήματος, η ΑΑΔΕ απαντά ότι τα τέλη οφείλονται μόνο για το έτος της μεταβίβασης και όχι για το επόμενο. Εφόσον τα δικαιολογητικά υποβληθούν στο τέλος του έτους και η πράξη ολοκληρωθεί το επόμενο, ο πωλητής οφείλει τα τέλη και για εκείνο το έτος.

Για τη συνιδιοκτησία, επισημαίνεται ότι τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί η πληρωμή από έναν συνιδιοκτήτη. Ωστόσο, αν δεν καταβληθούν, όλοι θεωρούνται συνυπόχρεοι για το σύνολο του ποσού.

Αν έχει αλλάξει ο αριθμός κυκλοφορίας μετά την πληρωμή, δεν απαιτείται νέα καταβολή, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει τη συσχέτιση των δύο αριθμών. Δεν οφείλονται τέλη όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία – είτε εκούσια, είτε ηλεκτρονικά, είτε αναγκαστικά – πριν την έναρξη του έτους στο οποίο αφορούν.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, εκτός από τα ετήσια τέλη, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό των τελών για δίκυκλα, τρίκυκλα και επιβατικά Ι.Χ., το ήμισυ για φορτηγά και λεωφορεία, ή 30 ευρώ για τέλη κάτω των 30 ευρώ.

Αναλογικά τέλη και αυτόματη ακινησία

Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα μπορούν να το πράξουν μέσω της εφαρμογής myAADE, επιλέγοντας τον τύπο τελών «Αναλογικά» και τον αριθμό των μηνών που επιθυμούν. Κάθε περίοδος μικρότερη του μήνα υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Αν η περίοδος που έχουν πληρωθεί τα αναλογικά τέλη λήξει και ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να επεκτείνει τη χρήση του οχήματος, πρέπει να καταβάλει τα υπόλοιπα τέλη μέχρι τη συμπλήρωση του έτους. Εφόσον δεν τεθεί το όχημα σε ακινησία μετά τη λήξη της περιόδου, από τις 11 Απριλίου 2025 και μετά, η ΑΑΔΕ προχωρά αυτόματα σε επιβολή ακινησίας.