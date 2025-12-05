Ο χρόνος τελειώνει και η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 πλησιάζει στο τέλος της. Η καταληκτική ημερομηνία είναι πλέον απολύτως δεσμευτική, καθώς δεν προβλέπεται καμία παράταση. Κάθε καθυστέρηση συνεπάγεται πρόστιμο.

Παράλληλα, λήγει και η προθεσμία για όσους θέλουν να υποβάλουν ψηφιακά τις πινακίδες τους, ώστε να αποφύγουν την καταβολή ολόκληρου του ποσού των τελών και να διατηρήσουν τη δυνατότητα πληρωμής τους με τον μήνα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εξόφληση θα επιβαρύνει επιπλέον τους ιδιοκτήτες, καθώς η ΑΑΔΕ έχει θεσπίσει νέο, κλιμακωτό σύστημα προστίμων.

Το ελάχιστο πρόστιμο παραμένει 30 ευρώ, ανεξαρτήτως ποσού. Για παράδειγμα, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι 240 ευρώ:

Πληρωμή Ιανουαρίου → 300 ευρώ

Πληρωμή Φεβρουαρίου → 390 ευρώΚαθυστέρηση μετά 1/3 → 480 ευρώ

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες στις μεταβιβάσεις

Μεταβίβαση οχήματος: Τα τέλη για το 2026 επιβαρύνουν τον νέο ιδιοκτήτη, αν η μεταβίβαση ολοκληρωθεί εντός του 2025.

Συνιδιοκτησία: Όλοι οι συνιδιοκτήτες είναι συνυπεύθυνοι για την πληρωμή, καθώς τα τέλη εκδίδονται για κάθε ΑΦΜ.

Ακινησία οχήματος: Οι ιδιοκτήτες μπορούν να θέσουν το όχημά τους σε ακινησία μέσω myCAR της ΑΑΔΕ έως τις 31/12/2025, ώστε να αποφύγουν την καταβολή τελών και τεκμηρίων διαβίωσης.

Ποιοι δικαιούνται πληρωμή τελών με τον μήνα

Η ψηφιακή διαδικασία δήλωσης ακινησίας είναι πλέον πλήρως ηλεκτρονική και δεν απαιτεί φυσική παρουσία ή κατάθεση πινακίδων. Μέσω της ενότητας «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE, οι πολίτες μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία γρήγορα και εύκολα.

Η πλατφόρμα καλύπτει και ειδικές περιπτώσεις, όπως κλοπή, υπεξαίρεση, φυσική καταστροφή ή θάνατο του ιδιοκτήτη, χωρίς επίσκεψη στην εφορία.

Σε περίπτωση που ένα όχημα κυκλοφορεί ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία:

Πρόστιμο 10.000 ευρώ

Υποτροπή → 30.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια

Οι ιδιοκτήτες που καταθέτουν ψηφιακά τις πινακίδες τους θα μπορούν να κυκλοφορούν το όχημά τους το 2026 και να πληρώνουν τέλη με τον μήνα, διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές της χρονιάς.