Στη νότια Ιταλία συνέβη ένα περιστατικό που θυμίζει σενάριο ταινίας. Ένας άνδρας από τη Γκάνα αποφάσισε να κρυφτεί… μέσα σε μια χριστουγεννιάτικη φάτνη, παριστάνοντας το άγαλμα, για να γλιτώσει τη σύλληψη.
Το ασυνήθιστο αυτό γεγονός σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στην πόλη Γκαλατόνε, όταν ο δήμαρχος, Φλάβιο Φιλόνι, περνώντας από την κεντρική πλατεία Πιάτσα Σαντισίμο Κροτσιφίσο πρόσεξε μια φιγούρα που φαινόταν υπερβολικά αληθινή για να είναι απλώς διακοσμητικό άγαλμα.
Πλησιάζοντας, διαπίστωσε έκπληκτος ότι δεν ήταν άγαλμα, αλλά άνθρωπος… και μάλιστα καταζητούμενος, που προσπαθούσε να αποφύγει ποινή φυλάκισης, εννέα μηνών και 15 ημερών, για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικών βλαβών στην Μπολόνια.
Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη.
In Galatone (Lecce), a 38-year-old Ghanaian man wanted by the police hid in the nativity scene, posing like the other statues.
He was discovered by the mayor of the town, who was amazed by the excessive realism of the “shepherd.”
