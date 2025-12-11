Μια γυναίκα στη Βενετία έκλεψε σκάφος διανομής δεμάτων στο Μεγάλο Κανάλι, όμως έχασε τον έλεγχο και το έριξε πάνω σε μαρμάρινο στηθαίο κοντά στη διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη από τις αρχές.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται το σκάφος γεμάτο δέματα να προσκρούει με δύναμη στο μαρμάρινο στηθαίο, κοντά στο ιστορικό κτίριο Fondaco dei Tedeschi. Αμέσως μετά, η γυναίκα αποβιβάζεται και επιχειρεί να διαφύγει πεζή.

«Μια γυναίκα έκλεψε το σκάφος, το οδήγησε για μερικά μέτρα χωρίς να έχει (τις απαιτούμενες) γνώσεις και το έριξε σε στηθαίο» κοντά στη Γέφυρα του Ριάλτο, δήλωσε αξιωματούχος από το περιβάλλον του δημάρχου της Βενετίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η πρόσκρουση προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, καθώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν κινδύνευσαν περαστικοί ή επιβάτες άλλων σκαφών.

Η γυναίκα συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης την Παρασκευή.