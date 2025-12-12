Δύσκολες ώρες περνά ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καθώς όπως αποκάλυψε σήμερα Παρασκευή (12/12), έφυγε από την ζωή ο πολυαγαπημένος του πατέρας, βυθίζοντας σε μεγάλη θλίψη τον ίδιο και την οικογένειά του.

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ» έγραψε χαρακτηριστικά ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η απώλεια αυτή έρχεται δύο μήνες μετά το θάνατο της μητέρας του και αποτελεί δεύτερο «χτύπημα» για τον ηθοποιό, καθώς και στους δύο είχε μεγάλη αδυναμία. «Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις ,όπως παντα 20/09/2025», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, αποχαιρετώντας την αγαπημένη του μητέρα.