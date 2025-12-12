Η Κιάρα Φεράνι, η διάσημη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας κατηγορείται για απάτη σε βάρος καταναλωτών, μια υπόθεση που πλήττει την λαμπερή εικόνα που έχει δημιουργήσει στους 28 εκατομμύρια ακόλουθούς της στο Instagram.

Η δίκη της για απάτη που έλαβε χώρα το 2022, ξεκίνησε στο Δικαστικό Μέγαρο του Μιλάνου, με την ίδια να αποφεύγει τις χαρακτηριστικές της πόζες και να περιορίζεται σε μερικά αμήχανα χαμόγελα προς τους δημοσιογράφους. «Είναι μια δύσκολη περίοδος στη ζωή μου. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Προχωράω μπροστά», δήλωσε ευγενικά. Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς η Φεράνι θα επιστρέψει στο δικαστήριο, για να ακούσει την ετυμηγορία των δικαστών.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Η υπόθεση αφορά συνεργασία με τη ζαχαροπλαστική εταιρεία Balocco για την πώληση χριστουγεννιάτικων κέικ pandoro με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν, ότι η influencer παρουσίασε παραπλανητικά μηνύματα, αφήνοντας να εννοηθεί πως μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του «Pink Christmas» pandoro θα διατεθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο του Τορίνο, που ειδικεύεται σε σπάνιους καρκίνους.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Στην πραγματικότητα, η Balocco είχε ήδη κάνει δωρεά ύψους περίπου 54.000 δολαρίων πριν ξεκινήσει η καμπάνια, χωρίς να την συνδέει με τις πωλήσεις των κέικ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο εταιρείες της Φεράνι εισέπραξαν τουλάχιστον 1,1 εκατ. δολάρια, αποκομίζοντας «παράνομο κέρδος». Παρά τα 2,7 εκατ. δολάρια που έχει ήδη καταβάλει σε πρόστιμα και διακανονισμούς, οι εισαγγελείς ζητούν να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης 20 μηνών. Η Φεράνι επιμένει στην αθωότητά της και επέλεξε να εκδικαστεί η υπόθεση, με τους συνηγόρους της να υποστηρίζουν, ότι η υπόθεση στερείται ποινικής βαρύτητας.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ωστόσο, η ζημιά από το αποκαλούμενο «Pandorogate» έχει ήδη γίνει. Τόσο η εταιρεία της «Chiara Ferragni Brand», όσο και η TBS Crew, που διαχειρίζεται την καριέρα της, αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές απώλειες ύστερα από περισσότερα από δέκα χρόνια εκρηκτικής ανάπτυξης.