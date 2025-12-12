Στη σύλληψη 44χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως για παράβαση του νόμου περί όπλων, αντιποίηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια περιπολίας στα Πετράλωνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο να οδηγεί δίκυκλο και τον σταμάτησαν για έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα πιστόλι, θήκη πιστολιού, δύο γεμιστήρες με δώδεκα φυσίγγια και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Επιπλέον, ο συλληφθείς είχε στην κατοχή του υπηρεσιακή κάρτα μηχανογραφικού συστήματος, η οποία είχε απολεσθεί από αστυνομικό, πάνω στην οποία είχε επικολλήσει τη φωτογραφία του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.