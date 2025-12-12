Στο Ηράκλειο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μια ανήλικη 14 ετών, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μαζί με 15χρονη φίλη της, ενώ βρίσκονταν σε σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Το κορίτσι διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ το βράδυ της Τετάρτης, όπου νοσηλεύτηκε για μία ημέρα. Οι γιατροί παρείχαν τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και τελικά έλαβε εξιτήριο την Πέμπτη.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 15χρονη φίλη της, καθώς και η μητέρα της, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.