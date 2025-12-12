Η Ελλάδα κάνει ένα καθοριστικό βήμα προς την πράσινη μετάβαση, παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα «Κοινωνικό Leasing», μια δράση που στοχεύει να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.

Με το νέο μοντέλο, οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρικό αυτοκίνητο καταβάλλοντας μόλις 50 έως 100 ευρώ τον μήνα, ποσό που θα καλύπτει όχι μόνο τη μίσθωση του οχήματος, αλλά και την ασφάλιση, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη. Έτσι, η χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου γίνεται πλέον οικονομικά προσιτή για πολύ περισσότερους πολίτες.

Ποιοι θα ωφεληθούν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και νοικοκυριά με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα, τα οποία σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν νέο – και ιδιαίτερα ηλεκτρικό – όχημα. Αρχικά υπολογιζόταν ότι οι δικαιούχοι θα φτάσουν τους 10.000, όμως οι νεότερες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, καλύπτοντας περισσότερα νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Πώς θα λειτουργεί

Το «Κοινωνικό Leasing» θα λειτουργεί όπως ένα συμβατικό πρόγραμμα μίσθωσης, αλλά με υψηλή κρατική επιδότηση που μειώνει δραστικά το μηνιαίο κόστος.

Στο τελικό ποσό θα περιλαμβάνονται:

η ασφάλιση,

η συντήρηση και το service,

η οδική βοήθεια ή τεχνική υποστήριξη.

Το ύψος της επιδότησης και το μηνιαίο μίσθωμα θα εξαρτώνται από το είδος του οχήματος – μικρό ηλεκτρικό ή οικογενειακό SUV – και από τα εισοδηματικά κριτήρια του δικαιούχου.

Πότε ξεκινά

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται στα μέσα του 2026, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι τεχνικές και νομικές διαδικασίες για την ενεργοποίηση του προγράμματος.

Το σχέδιο εντάσσεται στο Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο και θα χρηματοδοτηθεί από το ευρωπαϊκό Social Climate Fund, το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό άνω των 86 δισ. ευρώ. Από αυτά, περισσότερα από 4,5 δισ. ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν στην Ελλάδα, μέρος των οποίων θα στηρίξει το νέο πρόγραμμα.

Τα οφέλη

Η εφαρμογή του «Κοινωνικού Leasing» αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη:

οικονομική ανάσα για χιλιάδες οικογένειες,

μείωση του κόστους μετακίνησης,

ανανέωση του στόλου με πιο καθαρά και ασφαλή οχήματα,

βελτίωση της οδικής ασφάλειας,

ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και του δικτύου φόρτισης.

Το ευρωπαϊκό παράδειγμα

Ανάλογα μοντέλα έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε χώρες όπως η Γαλλία, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα διατίθενται σε ευάλωτους πολίτες με χαμηλό μίσθωμα. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες πολιτικές μειώνουν το ενεργειακό κόστος, ενισχύουν την κινητικότητα και επιταχύνουν τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μετακινήσεις.