Η Opel λανσάρει πριν τα Χριστούγεννα το εμπορικό πρόγραμμα OPEL XMAS DEALS ώστε να κάνει την απόκτηση ενός Opel πιο προσιτή και πιο ελκυστική, προσφέροντας όφελος έως 4.000 ευρώ για τις θερμικές και υβριδικές εκδόσεις και έως 7.400 ευρώ για τα αμιγώς ηλεκτρικά Opel.

Από σήμερα έως και τις 31 Δεκεμβρίου, τρέχουν γενναιόδωρες προωθητικές ενέργειες της χρονιάς. Το όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να βρει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν: