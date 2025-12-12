Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα μπορεί να έχετε καλές ιδέες και να εμπνευστείτε από μικροπράγματα γύρω σας ώστε να είστε πολύ αποτελεσματικοί. Θα είναι όμως κακή ιδέα το να προσπαθήσετε να ενσωματώσετε αυτά τα νέα στοιχεία απότομα στην καθημερινότητά σας, γιατί δεν θα βρουν την καλή εφαρμογή που προσδοκάτε. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Η επιμονή σας και η συγκροτημένη στάση σας θα είναι τα συστατικά της σημερινής σας επιτυχίας. Διοχετεύστε την ενέργειά σας σε εποικοδομητικές δραστηριότητες και μην προσπαθείτε να συνεχίσετε ένα καβγά που από χθες μοιάζει χαμένος. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) Η μέρα σας προσφέρει τις κατάλληλες περιστάσεις ώστε […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Δεν πρέπει να δέχεστε με κλειστά τα μάτια κάποιες συμβουλές που θα σας δώσουν συνάδελφοί σας. Αιτία θα είναι οι κρυφές τους επιθυμίες να σας δουν να αποτυγχάνετε. Μετά τη δουλειά θα ήταν καλή ιδέα να κάνετε μια βόλτα σ’ ένα εμπορικό κέντρο. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Η δημοτικότητά σας είναι δίκοπο μαχαίρι και γι’ αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όπως ο 10ος οίκος σας ενεργοποιείται από την αντιδραστική Σελήνη. Υπάρχουν εκείνοι που χαμογελούν και προσπαθούν να σας δείξουν ένα φιλικό πρόσωπο, αλλά κρυφά σας ζηλεύουν. Προφυλαχθείτε από ψεύτικους φίλους και κόλακες. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – […]