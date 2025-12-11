Τηλεφωνική επικοινωνία είχε την Πέμπτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δηλώνοντάς του ότι η Μόσχα παραμένει σταθερά στο πλευρό της κυβέρνησής του καθώς η εξωτερική πίεση εντείνεται, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Μαδούρο βρίσκεται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ζητά την αποχώρησή του και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύουν θεαματικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, οι δύο ηγέτες επανεπιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να προωθήσουν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας–Βενεζουέλας και να προχωρήσουν στην υλοποίηση κοινών έργων στον τομέα της οικονομίας και της ενέργειας.

Με πληροφορίες Reuters