Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Ολλανδία η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της McDonald’s, η οποία δημιουργήθηκε με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η επίμαχη διαφήμιση, διάρκειας 45 δευτερολέπτων, δημοσιεύθηκε στο κανάλι YouTube της McDonald’s Ολλανδίας στις 6 Δεκεμβρίου, αλλά αποσύρθηκε λίγες ημέρες αργότερα λόγω της έντονης κριτικής που προκάλεσε. Πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων χαρακτήρισαν το αποτέλεσμα «φρικτό» και «ανατριχιαστικό».

McDonald’s unveiled what has to be the most god-awful ad I’ve seen this year – worse than Coca-Cola’s. Fully AI-generated, that’s one. Looks repulsive, that’s two. More cynical about Christmas than the Grinch, that’s three. I don’t wanna be the only one suffering, take a look: pic.twitter.com/lRYODLkkBJ — Theodore McKenzie (@realTedMcKenzie) December 6, 2025

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής στο Twitter, «αυτή είναι η πιο φρικτή διαφήμιση που έχω δει φέτος». Η εταιρεία, σε δήλωσή της προς το BBC, έκανε λόγο για «ένα σημαντικό μάθημα» στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη στις δημιουργικές της καμπάνιες.

Η παραγωγή της διαφήμισης έγινε από την ολλανδική εταιρεία TBWANeboko σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία παραγωγής The Sweetshop. Το σενάριο παρουσίαζε όσα μπορεί να πάνε στραβά στις γιορτές των Χριστουγέννων, με το σύνθημα «η πιο τρομερή εποχή του χρόνου», προτείνοντας ότι μια επίσκεψη στα McDonald’s θα ήταν η καλύτερη επιλογή.

Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν στους παράξενους χαρακτήρες και στο αδέξιο μοντάζ των σκηνών, με πολλούς να κάνουν λόγο για «κακώς εκτελεσμένη» διαφήμιση. Άλλοι εξέφρασαν ανησυχία για τις επιπτώσεις της AI στην αγορά εργασίας, σχολιάζοντας: «Χωρίς ηθοποιούς, χωρίς ομάδα κάμερας… καλώς ήρθατε στο μέλλον της κινηματογραφικής παραγωγής. Και είναι χάλια».

Απαντώντας στην κριτική, η διευθύνουσα σύμβουλος της The Sweetshop, Μέλανι Μπριτζ, υπερασπίστηκε το αποτέλεσμα. Όπως δήλωσε, η παραγωγή διήρκεσε επτά εβδομάδες, κατά τις οποίες η ομάδα «σχεδόν δεν κοιμήθηκε» και δημιούργησε «χιλιάδες λήψεις» που επεξεργάστηκαν όπως σε κάθε παραγωγή υψηλής ποιότητας. «Δεν ήταν ένα τέχνασμα τεχνητής νοημοσύνης», τόνισε. «Ήταν μια ταινία».