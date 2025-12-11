Μια νέα, πρωτοποριακή μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, που δημοσιεύθηκε στο Nature Geoscience, επιχειρεί να απαντήσει σε ένα από τα πιο δύσκολα και ανησυχητικά ερωτήματα: πότε η Γη θα σταματήσει να μπορεί να φιλοξενεί ζωή. Παρότι οι ερευνητές μεταφέρουν την «τελική» κατάρρευση πολύ βαθιά στο μέλλον, περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, τα ευρήματά τους δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού. Όπως τονίζουν, πολλά από τα προειδοποιητικά σημάδια εμφανίζονται ήδη και συνδέονται άμεσα με την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η ομάδα χρησιμοποίησε υπερυπολογιστή για να προσομοιώσει το μακρινό μέλλον του πλανήτη και κατέληξε ότι η εξαφάνιση κάθε μορφής ζωής θα προέλθει από ένα «τριπλό χτύπημα» που θα μεταμορφώσει τη Γη σε έναν κόσμο αφιλόξενο για τα θηλαστικά και τελικά για κάθε οργανισμό. Το πρώτο βήμα προς την καταστροφή, σύμφωνα με τα μοντέλα, είναι η δημιουργία της επόμενη υπερηπείρου, της λεγόμενης τελευταίας Παγγαίας, η οποία θα σχηματιστεί από τη σύγκρουση και συγχώνευση όλων των σημερινών ηπείρων λόγω της κίνησης των τεκτονικών πλακών.

Η επανένωση των ηπείρων, όμως, δεν θα είναι μόνο ένα γεωλογικό γεγονός, αλλά και κλιματικός καταλύτης. Οι ερευνητές προβλέπουν ότι η δραματική αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας θα απελευθερώσει τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα θα είναι μια απότομη και ανεξέλεγκτη άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη, με τις μέσες τιμές να φτάνουν μεταξύ 40°C και 50°C. Σε αυτές τις συνθήκες, κανένα θηλαστικό –και επομένως ούτε ο άνθρωπος– δεν θα μπορούσε να επιβιώσει.

Ωστόσο, η καταστροφή δεν σταματά εκεί. Μετά τη φάση ακραίας θέρμανσης, τα μοντέλα δείχνουν ότι η Γη θα εισέλθει σε μια περίοδο απότομης ψύξης, ένα σοκ που θα εξαλείψει ό,τι πιθανώς έχει απομείνει από τους οργανισμούς που άντεξαν την υπερθέρμανση. Αυτό το «κλιματικό ακορντεόν» θερμοκρασιών σημαίνει ότι ο πλανήτης θα καταστεί οριστικά ακατάλληλος για ζωή.

Παρότι οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι μιλάμε για σενάρια του πολύ μακρινού μέλλοντος, οι ίδιοι προειδοποιούν ότι οι ανθρώπινες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προκαλούν ήδη βλάβες που δεν είναι θεωρητικές, αλλά πραγματικές και άμεσες. «Αν και υπολογίζουμε ότι σε 250 εκατομμύρια χρόνια η Γη θα γίνει μη κατοικήσιμη, σήμερα βιώνουμε ήδη επικίνδυνους καύσωνες που απειλούν την ανθρώπινη υγεία», εξηγεί η δρα Eunice Lo, μέλος της ερευνητικής ομάδας. Η ίδια επισημαίνει ότι η επίτευξη μηδενικών εκπομπών αποτελεί επιτακτική ανάγκη, όχι μόνο για τον μελλοντικό πλανήτη, αλλά για την προστασία των κοινωνιών στο παρόν.

Ο υπερυπολογιστής μπορεί να προέβλεψε την «τελική πράξη» του πλανήτη σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, αλλά οι ερευνητές επιμένουν ότι η αληθινή μάχη δίνεται τώρα. Η υπερθέρμανση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η απώλεια βιοποικιλότητας είναι ήδη εδώ. Το μέλλον της ζωής στη Γη, όσο μακρινό κι αν φαίνεται, θα καθοριστεί από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα.