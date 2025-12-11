Μετά την καιρική ανάπαυλα, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα “Πασχούγεννα” που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός».

«Οπότε ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο. Ακολουθεί χάρτης από το προγνωστικό μας σύστημα στον οποίο απεικονίζεται ο τύπος εμποδισμού ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που περιγράψαμε παραπάνω».

Αρνητικές θερμοκρασίες σε ορεινούς οικισμούς την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Αρνητικές τιμές θερμοκρασίας καταγράφηκαν σε ορεινούς οικισμούς το πρωί της Πέμπτης 11/12. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η θερμοκρασία έπεσε στους -2.6 °C στο Λιβάδι Παρνασσού. Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες της Πέμπτης 11/12.