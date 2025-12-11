Έως τις 30 Ιουνίου 2026 θα μπορούν οι παραγωγοί να καταβάλουν την ειδική ασφαλιστική εισφορά του ΕΛΓΑ για το έτος 2025, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ρύθμιση στοχεύει στη διευκόλυνση των αγροτών και στην επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημιώσεων.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών αποζημιώσεων ακόμη και σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει την εισφορά του ίδιου έτους, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές των ετών 2023 και 2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ θα μπορεί, έως τις 31 Μαρτίου 2026, να εγκρίνει προκαταβολές που θα φτάνουν έως και το 80% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η τροπολογία προβλέπει ότι οι προκαταβολές και οι αποζημιώσεις για ζημιές του 2025 θα θεωρούνται νόμιμες και θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, εντός των διαθέσιμων πόρων του.

Ρυθμίσεις για ζημιές από παγετούς και υπερωρίες προσωπικού

Για τη διαχείριση των ζημιών που προκάλεσαν οι παγετοί Μαρτίου – Απριλίου 2025, καθορίζονται ανώτατα όρια αποζημίωσης για το προσωπικό που συμμετέχει στις εκτιμήσεις, χωρίς μηνιαίο περιορισμό. Το ετήσιο όριο αποζημιώσεων για γεωτεχνικούς, υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων και ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ορίζεται στα 4.800 ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνεται το όριο απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης στις 240 ώρες ανά εξάμηνο για την κεντρική υπηρεσία και τα περιφερειακά υποκαταστήματα του Οργανισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν έως την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών από τους παγετούς και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2026.

Παράταση για παλαιές οφειλές

Με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι οι παραγωγοί που οφείλουν ειδική ασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ για τα έτη 2020, 2021 και 2022 θα μπορούν να την εξοφλήσουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Μέχρι τότε, οι οφειλές αυτές δεν θα βεβαιωθούν στην ΑΑΔΕ.