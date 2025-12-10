Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ηρακλείου και η παρακώληση της κυκλοφορίας προκάλεσε σειρά δημοσιευμάτων στα Διεθνή Μέσα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα. Φυσικά από κανένα άρθρο δεν παραλείπεται η αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Κίνα δημοσιογράφοι καλύπτουν τα επεισόδια και το κλείσιμο των δρόμων και ιστότοποι αναμεταδίδουν τις πληροφορίες της ελληνικής επικαιρότητας.

Το ABC news εστιάζει στις κινητοποιήσεις στη Βόρεια Ελλάδα αναφέροντας τον αποκλεισμό της πρόσβασης προς άλλες χώρες: « Οι αγρότες στη βόρεια Ελλάδα έχουν αποκλείσει τα συνοριακά περάσματα με τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των γεωργικών επιδοτήσεων.»

https://abcnews.go.com/Business/wireStory/greek-farmers-block-border-crossing-routes-escalating-dispute-128072095

Το άρθρο μάλιστα συνεχίζει: «Αγρότες στη βόρεια Ελλάδα διέκοψαν την κυκλοφορία στα συνοριακά περάσματα, σε μια κλιμακούμενη διαμαρτυρία για την καθυστέρηση πληρωμών επιδοτήσεων που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέονται με έρευνα για σκάνδαλο διαφθοράς. Οχήματα τρακτέρ μπλόκαραν τις διαδρομές προς τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε μεγάλες παρακάμψεις.»

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/greeces-heraklion-airport-resumes-flights-after-farmers-end-protest-2025-12-09/

Το πρακτορείο Reuters παρακολουθεί εδώ και τουλάχιστον 3 ημέρες τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τόσο με άρθρα όσο και με βίντεο που καταγράφουν τις ουρές των φορτηγών λόγω των μπλόκων ανά την Ελλάδα.

«Οι Έλληνες αγρότες συνεχίζουν τα πανεθνικά μπλόκα τους, διακόπτοντας την κυκλοφορία κατά μήκος των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων και κλείνοντας κατά διαστήματα τα συνοριακά περάσματα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές γεωργικών ενισχύσεων. Οι αγρότες έχουν αναπτύξει χιλιάδες τρακτέρ και φορτηγά σε δεκάδες μπλόκα, καθώς αντιμετωπίζουν έλλειμμα άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε βοήθεια και άλλες πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Φυσικά το άρθρο κάνει αναφορά και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι καθυστερήσεις προκλήθηκαν από έρευνες για ένα σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο ορισμένοι αγρότες, με τη βοήθεια κρατικών υπαλλήλων, φέρονται να πλαστογράφησαν ιδιοκτησία γης για να πληρούν τις προϋποθέσεις για πληρωμές. Οι συνεχιζόμενοι έλεγχοι έχουν επιβραδύνει τις επόμενες εκταμιεύσεις.»

Πλήρης ήταν η κάλυψη του γαλλικού σταθμού France24 για τον αποκλεισμό του αεροδρομίου στην Κρήτη και τα εκτεταμένα επεισόδια. «Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να αποκαταστήσει την τάξη στην Κρήτη, αφού οι αγρότες απέκλεισαν τα δύο κύρια αεροδρόμια του νησιού απαιτώντας την καταβολή των επιδοτήσεων της ΕΕ.» γράφει ο γαλλικός ιστότοπος https://www.france24.com/en/live-news/20251209-greek-govt-seeks-to-tackle-farmer-protests-after-crete-clashes

https://global.chinadaily.com.cn/a/202512/10/WS6938881ca310d6866eb2dbe1.html

«Η κρίση χρηματοδότησης», γράφει το China Daily, «έρχεται καθώς πολλοί αγρότες πλήττονται από το ξέσπασμα ευλογιάς, το οποίο έχει οδηγήσει σε θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων ζώων τους. Στις διαμαρτυρίες αυτής της εβδομάδας χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα για τον αποκλεισμό τουλάχιστον 20 βασικών σημείων σε όλη τη χώρα. Υπήρξαν επίσης αναφορές για βία σε ορισμένα από τα μπλόκα, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου η αστυνομία φέρεται να έκανε χρήση δακρυγόνων σε διαδηλωτές αγρότες που είχαν καταλάβει τον διάδρομο προσγείωσης και φέρεται να πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς. »