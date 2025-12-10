Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για τη θέσπιση νομικά δεσμευτικού στόχου προστασίας του κλίματος, που προβλέπει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Από αυτό το ποσοστό, το 5% θα προέρχεται από πιστώσεις αντιστάθμισης των εκπομπών CO2, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην πράξη, ο στόχος σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα πρέπει να περιορίσουν τις εκπομπές τους κατά 85%, ενώ το υπόλοιπο 5% θα καλυφθεί μέσω αγοράς πιστώσεων από τρίτες χώρες που θα μειώσουν τις δικές τους εκπομπές για λογαριασμό της ΕΕ. Η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2036.

Απομένει πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις των 27 κρατών-μελών να εγκρίνουν και τυπικά τον στόχο, διαδικασία που θεωρείται κατά κανόνα τυπική όταν έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών.