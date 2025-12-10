Η ΑΕΚ όπως είχε προαναγγείλει, προχώρησε τις νομικές ενέργειες εις βάρος της ΕΠΟ και του Μάκη Γκαγκάτση. Κατέθεσε αγωγή εις βάρος του προέδρου της ΕΠΟ, ύψους 800.000 ευρώ, για την ηθική βλάβη που υπέστη, όταν υπήρξε η διαρροή της Ομοσπονδίας για τον -υποτιθέμενο- προπηλακισμό του Λανουά στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Θυμίζω ότι τότε η ΑΕΚ κλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή, αλλά είχε αθωωθεί και στη συνέχεια είχε στείλει εξώδικο στην ΕΠΟ ζητώντας τη μεταμέλειά της εντός δέκα ημερών. Μάλιστα είχε προειδοποιήσει πως αν αυτό δεν συμβεί θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες. Το δεκαήμερο ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου και χθες γνωστοποιήθηκε ότι η ΑΕΚ κατέθεσε την αγωγή.

Είναι γεγονός πως η ΑΕΚ έβαλε επιπλέον πίεση στον πρόεδρο της ΕΠΟ. Δεν ξέρω αν το περίμενε αυτό, ειδικά μετά από όσα του είχε πει ο Αλέξης Αλεξίου πολύ πρόσφατα στην Επιτροπή Επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η πλάκα όμως είναι αλλού.

Η είδηση για την αγωγή «έσκασε» την ώρα του γεύματος που παρέθετε ο Μάκης Γκαγκάτσης στους ρεπόρτερ της ΕΠΟ και τους επικεφαλής – διευθυντές Μέσων Ενημέρωσης. Άνθρωποι που ήταν παρόντες, επιβεβαίωναν πως δεν ήχησε και πολύ καλά στα αυτιά του η συγκεκριμένη είδηση. Όμως ήταν ξεκάθαρα επιλογή του να πάει η υπόθεση στα άκρα καθώς είχε επανειλημμένως υποστηρίξει ότι δε θα έβγαζε ανακοίνωση μεταμέλειας.

Εχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες και δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση από πλευράς ΕΠΟ. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει, αλλά είμαι βέβαιος πως αν αυτό συμβεί θα υπάρξει μέσα από τα γνωστά «κανάλια».

Πάμε τώρα στα πολύ πιο σημαντικά. Η αγωγή ήταν μία κίνηση μονόδρομος. Σε αντίθετη περίπτωση η ΑΕΚ θα ήταν ανακόλουθη σε αυτά που είχε πει. Ούτε ο Βούλγαρης, ούτε όσοι ακόμα εξέφρασαν ανάλογες απορίες.

Κατανοώ ότι κάποιοι αγχώνονται και ζορίζονται στην αρθρογραφία τους επειδή απλά καταθέτουμε ερωτήματα βάσει των όσων έχει πει η ΑΕΚ, αλλά δεν ήξερα να τους πάρω τηλέφωνο να τους ρωτήσω τι θα γράψω και πως θα το γράψω. Δεν το έκανα τις παλιές καλές εποχές, θα το κάνω τώρα; Και μπορώ να αναφέρω πολλά παραδείγματα για συγκεκριμένους ανθρώπους.

Δόξα τω Θεώ, έχουν πάρα πολλούς πρόσχαρους χειροκροτητές που κατόπιν εορτής θα βαράνε παλαμάκια. Χαίρομαι όμως ιδιαίτερα που κάθονται και παρακολουθούν και τι λέω και τι γράφω σε καθημερινή βάση. Και χαίρομαι ακόμα περισσότερο που έχουν εκτοξεύσει τα νούμερα στα reel. Η ουσία όμως είναι να τα λες πριν και όχι μετά. Και στην περίπτωση με το Λανουά και τα όσα θα έλεγε, υπάρχουν στο blog πριν την ανάλυσή του, η οποία βγήκε την Τρίτη.

Η αγωγή και η εκδίκασή της

Προσέξτε τώρα. Το εύκολο είναι να πάρεις τη διαρροή ή την ενημέρωση της ΠΑΕ και να αρχίσεις να πανηγυρίζεις για τη… μεγάλη επιτυχία. Το δύσκολο είναι να μιλήσεις με δεδομένα για το τι σημαίνει η κίνηση αυτή. Για παράδειγμα πότε και το κυριότερο αν θα έχεις θετική έκβαση.

Στην περίπτωση της αγωγής η ΑΕΚ από τη στιγμή που δικαιώθηκε ορθά ζητάει αποζημίωση για ηθική βλάβη καθώς θέλει να «καθαρίσει» το όνομά της από μία ενέργεια της ΕΠΟ εις βάρος της. Εις βάρος ενός μέλους της.

Συνήθως οι αγωγές αφότου κατατεθούν πρέπει να επιδοθούν και στον εναγόμενο. Μετά από αυτή τη διαδικασία οι διάδικοι παίρνουν μία προθεσμία για να καταθέσουν τις προτάσεις / απαντήσεις τους. Αυτό το διάστημα συνήθως είναι 90 ημέρες. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών, ορίζεται η δικάσιμος (ημέρα της συζήτησης) από τη γραμματεία του δικαστηρίου, σύμφωνα με τη διαθέσιμη σειρά και ανάλογα το είδος του δικαστηρίου, την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τον όγκο των υποθέσεων.

Στην περίπτωση της ΑΕΚ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Σύμφωνα με έγκριτους νομικούς υπάγεται στην κατηγορία «δια του Τύπου» (υποθέσεις αναρτήσεων στο διαδίκτυο και δημοσιευμάτων σε εφημερίδες ή ιστοσελίδες) και αυτό το διάστημα των 90 ημερών δεν ισχύει. Υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα.

Φυσικά αμεσότητα και ελληνικά δικαστήρια δεν είναι έννοιες… ταυτόσημες. Οι ίδιες «πηγές» μου ανέφεραν -και το μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη- ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο η υπόθεση να εκδικαστεί άμεσα, ακόμα και εντός της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Συν το ότι μία αναβολή μπορεί να πάει την υπόθεση πολύ πίσω.Συγγνώμη λοιπόν που δεν… πανηγυρίζω. Επαναλαμβάνω ότι ορθά η ΑΕΚ έκανε την κίνηση που έκανε, αλλά η δικαίωση θα έρθει όταν βγει η απόφαση και θα είναι υπέρ της. Μέχρι τότε, το παιχνιδάκι συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

ΥΓ: Η αγωγή είναι κατά της ΕΠΟ και κατά του Μάκη Γκαγκάτση. Για τον Στεφάν Λανουά σκοπεύει να κάνει κάτι η ΑΕΚ διότι και πάλι ο αρχιδιαιτητής δεν είναι στο «κάδρο» των ευθυνών. Ο Γάλλος την Τρίτη καταστρατήγησε κάθε κανονισμό της IFAB με το έτσι θέλω και η ΑΕΚ δεν αντέδρασε (ξανά)! Αλήθεια εξακολουθεί να τον στηρίζει; Ήρεμα ρωτάω, απορία εκφράζω και περιμένω την απάντηση αυτών που ανησυχούν πραγματικά.

Διότι σήμερα Τετάρτη έγιναν οι ορισμοί για τη 14η αγωνιστική και το εκτός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό και στην ΑΕΚ δεν είδαν με… καλό μάτι (για να το θέσω κομψά) τον ορισμό των Παπαπέτρου και Ευαγγέλου. Η ζωή όμως συνεχίζεται… Όπως όμως έγραψα και στο προηγούμενο blog, όταν θα γίνει η «στραβή», θα είναι αργά για δάκρυα.