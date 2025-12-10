Σε ποινή κάθειρξης επτά ετών καταδικάστηκε 44χρονος από χωριό του Μονοφατσίου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24χρονου συγγενή του, περιστατικό που σημειώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2024. Ο κατηγορούμενος πυροβόλησε εναντίον του νεαρού, τραυματίζοντάς τον στην αριστερή ωμοπλάτη, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, στο οποίο επέβαινε και ο 13χρονος ανιψιός του, ο οποίος γλίτωσε τα χειρότερα.

Ο 44χρονος, πατέρας πολύτεκνης οικογένειας, δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, τον έκρινε ένοχο μόνο για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του 24χρονου.

Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από πολύωρη διαδικασία, γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Στον καταδικασθέντα δεν δόθηκε αναστολή στην έφεση, γεγονός που σημαίνει ότι θα επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα εκτός Κρήτης, όπου είχε μεταχθεί πρόσφατα. Πρόκειται για έναν από τους επτά κρατούμενους που είχαν μεταφερθεί αιφνιδίως από τις φυλακές Αλικαρνασσού, στον απόηχο της υπόθεσης των Βοριζίων.

«Αν ήθελε να με σκοτώσει, μπορούσε να το κάνει»

Κατά τη διάρκεια της δίκης δεν υπήρξε παράσταση πολιτικής αγωγής. Ο 24χρονος παθών κατέθεσε ότι σταμάτησε το αυτοκίνητό του για να απαντήσει σε τηλεφώνημα, έχοντας δίπλα του τον 13χρονο ανιψιό του, ο οποίος δεν φαινόταν από το παράθυρο. Τότε άκουσε δύο με τρεις πυροβολισμούς και ένιωσε κάψιμο στον ώμο του. Όπως είπε, «αν ήθελε να με σκοτώσει, μπορούσε να το κάνει, γιατί ήμουν σταματημένος».

«Είπα να πάμε στον όρκο αλλά δεν ήθελε»

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει. Υποστήριξε ότι ο 24χρονος του έκλεισε τον δρόμο και εκείνος αντέδρασε ενστικτωδώς, φοβούμενος για τη ζωή του. Ανέφερε ακόμη ότι έναν χρόνο νωρίτερα είχε δεχθεί επίθεση από τον παθόντα και τον αδερφό του για προσωπικούς λόγους, γεγονός που, όπως είπε, του προκάλεσε ψυχολογικά προβλήματα.

Στην απολογία του σημείωσε πως οι σχέσεις του με τα δύο αδέρφια ήταν παλαιότερα καλές, αλλά διαταράχθηκαν λόγω φημών που κυκλοφόρησαν για προσωπικό ζήτημα. «Είπα να πάμε στον όρκο αλλά δεν ήθελε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόσο ο 44χρονος όσο και ο 24χρονος δήλωσαν στο δικαστήριο, ότι επιθυμούν να λήξει η υπόθεση, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με τις οικογένειες και τις δουλειές τους.