Στα Χανιά συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, δύο άνδρες και μία γυναίκα, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρωί της ίδιας ημέρας σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ τριών αλλοδαπών, κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε ένας εξ αυτών. Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους στους εμπλεκόμενους, καθώς και σε σπίτια και περιβάλλοντες χώρους σε περιοχές του Δήμου Χανίων.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά «594,4 γραμμάρια κάνναβης, δύο δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,5 μέτρων, χρηματικό ποσό 2.950 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, δύο κινητά τηλέφωνα και ένα μαχαίρι».

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

