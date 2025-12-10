Η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt βλέπει «καλές πιθανότητες» για τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να αναλάβει την προεδρία του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι μετά την κρίση χρέους, «η εκλογή του θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα». Ο συντάκτης σημειώνει πως «ο Πιερρακάκης παρουσιάζει στοιχεία που θα έκαναν πολλούς από τους συναδέλφους του να ζηλέψουν».

Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι «ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών ως πρόεδρος του Eurogroup» θα ήταν αδιανόητο πριν από δέκα χρόνια, όταν το υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα είχε επικεφαλής τον Γιάνη Βαρουφάκη. Ο τότε «ασταθής μαρξιστής», όπως αυτοαποκαλείτο, συγκρούστηκε με τους διεθνείς δανειστές, φέρνοντας τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα, όπως σημειώνει η Handelsblatt, το υπουργείο διευθύνεται από έναν πολιτικό με εντελώς διαφορετικό προφίλ: τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στο ρεπορτάζ φιλοξενούνται δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος χαρακτηρίζει την υποψηφιότητα Πιερρακάκη ως «απόδειξη ότι η Ελλάδα εφαρμόζει επιτυχημένες οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές». Αντίστοιχα, η γενική διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Ελένη Λαζάρου τονίζει ότι ο πρόεδρος του Eurogroup διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική σύγκλιση της Ευρωζώνης και πως η ανάληψη του αξιώματος από Έλληνα υπουργό θα έστελνε ισχυρό μήνυμα μετά τα τραύματα της κρίσης χρέους.

Η οικονομική εικόνα της Ελλάδας

Σύμφωνα με την Handelsblatt, η Ελλάδα, που κάποτε πρωτοπορούσε στα ελλείμματα, πέτυχε πλεόνασμα προϋπολογισμού το 2024, αποτελώντας ένα από τα μόλις έξι κράτη-μέλη της ΕΕ με αυτό το επίτευγμα. Η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων τεσσάρων ετών ήταν σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η χώρα μειώνει το δημόσιο χρέος της ταχύτερα από κάθε άλλη, με πτώση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά 62 μονάδες από το 2020 και πρόωρη αποπληρωμή 5,29 δισ. ευρώ από διμερή δάνεια. «Αυτή η εργώδης διαχείριση του χρέους ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Το προφίλ του Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο συντάκτης σκιαγραφεί το προφίλ του υπουργού, τονίζοντας ότι το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό του υπόβαθρο συνάδει με το τεχνοκρατικό ύφος που προτιμά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο Πιερρακάκης συμμετείχε στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα με την Τρόικα, ενώ το 2019 ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εκεί δημιούργησε την πλατφόρμα gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν πλέον πρόσβαση σε περισσότερες από 2.500 ψηφιακές υπηρεσίες. Κατά την πανδημία, η πλατφόρμα αποτέλεσε βασικό εργαλείο για την οργάνωση της εκστρατείας εμβολιασμού και την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. Η Handelsblatt υπογραμμίζει ότι ο υπουργός «αποκομίζει και τα οφέλη της πρωτοβουλίας ψηφιοποίησης στο υπουργείο Οικονομικών», καθώς η πρόοδος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης, συνέβαλε καθοριστικά στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

Οι προτεραιότητες για το Eurogroup

Στην αίτηση υποψηφιότητάς του, ο Πιερρακάκης θέτει τέσσερις βασικές προτεραιότητες για τη θητεία του, σύμφωνα με τη Handelsblatt. Πρώτον, την Ένωση Λιτότητας και Επενδύσεων μέσω βαθύτερης χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης, με στόχο την κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων.

Δεύτερον, θεωρεί την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς ως τον ισχυρότερο μοχλό ανάπτυξης της Ευρώπης. Τρίτον, προτάσσει το ψηφιακό ευρώ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη διατήρηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στις ασφαλείς χρηματοπιστωτικές τεχνολογίες.

Τέλος, τονίζει την ανάγκη το Eurogroup να αντιμετωπίσει συστηματικά μελλοντικά διαρθρωτικά ζητήματα όπως η σταθερότητα, τα δημογραφικά δεδομένα και η παραγωγικότητα.

Ανοιχτή η έκβαση της διαδικασίας

Η Handelsblatt καταλήγει ότι ο 42χρονος Πιερρακάκης διαθέτει «ισχυρό απολογισμό μεταρρυθμιστικών επιδόσεων», ωστόσο ο αντίπαλός του, ο Βέλγος Βίνσεντ Φαν Πέτεγκεμ, υπερέχει σε εμπειρία, καθώς είναι μέλος του Eurogroup εδώ και πέντε χρόνια, ενώ ο Έλληνας υπουργός μόλις εννέα μήνες. Η εφημερίδα χαρακτηρίζει την έκβαση της εκλογής ως «ανοιχτή».