Η κούρσα για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι ανοικτή για τέσσερις υποψήφιους, με φαβορί τον επικεφαλής του συμβουλίου οικονομικών εμπειρογνωμόνων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Χάσετ.

Οι υπόλοιποι τρεις υποψήφιοι που δείχνουν να είναι ακόμη στο παιχνίδι είναι ο πρώην κυβερνήτης της FED, Κέβιν Γουόρς, και άλλοι δύο φιναλίστ που θα επιλεχτούν από λίστα η οποία περιλαμβάνει τους κυβερνήτες της FED Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, καθώς και το στέλεχος της BlackRock, Ρικ Ρίντερ σύμφωνα με νέες πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times.

Η FED συνεδριάζει σήμερα για να καθορίσει τη νομισματική της πολιτική, με τις αγορές να περιμένουν μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ δεν αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στη διαδικασία διαδοχής του η οποία φαντάζει σχεδόν σίγουρη, αλλά οι οικονομικές προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας θα είναι κρίσιμες για το σήμα που θα δοθεί για τα επιτόκια στη συνέχεια. Σήμερα επίσης θα φανεί εάν υπάρχουν σημαντικές διχογνωμίες μέσα στο διοικητικό συμβούλιο της FED για τα επιτόκια και πως διαμορφώνονται αυτές.

Η αποκαλούμενη Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee –FOMC) η οποία καθορίζει τα επιτόκια, είναι διχασμένη μεταξύ μελών που τάσσονται υπέρ των περικοπών του κόστους δανεισμού ως τρόπου αποτροπής περαιτέρω αδυναμίας στην αγορά εργασίας, έναντι εκείνων που πιστεύουν ότι η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής έχει ήδη προχωρήσει αρκετά και απειλεί να επιδεινώσει τον πληθωρισμό.

Οι ισορροπίες στη FED θα εκφραστούν μετά τη συνεδρίασή της και στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου Πάουελ που θα ακολουθήσει. Η Wall Street αναμένει ελαφρά διαφοροποίηση της επίσημης ανακοίνωσης που θα παραπέμπει σε χρόνο και διατύπωση σχετικά με πιθανή έκταση και χρονοδιάγραμμα πρόσθετων προσαρμογών της νομισματικής αυτής πολιτικής. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η νέα δήλωση θα δείχνει πως «ο πήχης για τυχόν περαιτέρω περικοπές θα είναι κάπως υψηλότερος», σύμφωνα με το CNBC.

Νέες συναντήσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχουν προγραμματίσει ήδη να συναντηθούν με τον πρώην διοικητή της FED, Κέβιν Γουόρς, σήμερα Τετάρτη δήλωσαν τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

Οι ίδιες πηγές δήλωσαν ότι ο Χάσετ παραμένει εξακολουθεί να ηγείται της κούρσας για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει το Μάιο του 2026. Κι αυτό παρά τις ανησυχίες ορισμένων επενδυτών της Wall Street ότι ο Χάσετ μπορεί να πρόσκειται πολύ στενά στον πρόεδρο των ΗΠΑ και πως θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια πολύ επιθετικά προκαλώντας ανησυχία στις αγορές, αναφέρεται.

Η απόφαση να συνεχιστούν οι πρόσθετες συναντήσεις πιθανώς υποψηφίων με τον Τραμπ ή άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου έδειχνε ότι η επιλογή του Χάσετ δεν χαρακτηριζόταν ως εγγυημένη. Οι ίδιοι αξιωματούχοι έχουν επίσης θέσει το ενδεχόμενο το νέο πρόσωπο να υπηρετήσει για μια σύντομη θητεία και να υπάρξει στη συνέχεια και νέα διαδοχή.

Ο ίδιος ο Τραμπ αναφέρθηκε στην επιλογή της Fed σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, αφού οι Financial Times δημοσιοποίησαν τις νέες πληροφορίες για τον τελικό γύρο των συναντήσεων πιθανών υποψηφίων για την προεδρία της FED. «Θα εξετάσουμε μερικά διαφορετικά άτομα, αλλά έχω μια αρκετά καλή ιδέα για το ποιον θέλω», δήλωσε ο πρόεδρος δίνοντας το στίγμα.