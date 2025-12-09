Η Cloudflare υπέστη σήμερα άλλη μια μαζική διακοπή λειτουργίας, αφήνοντας εκατοντάδες ιστότοπους εκτός λειτουργίας και χιλιάδες χρήστες χωρίς σύνδεση. Η διακοπή ξεκίνησε λίγο πριν τη 1 μ.μ. και είναι η τρίτη μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, μετά από αντίστοιχες βλάβες στις 18 Νοεμβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου.

Η σημερινή διακοπή επηρέασε και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Microsoft Copilot, με περισσότερους από 1.000 χρήστες να αναφέρουν προβλήματα στο Downdetector.

Η Cloudflare, με έδρα το Σίλικον Βάλεϊ, υποστηρίζει περίπου το ένα πέμπτο των ιστοσελίδων παγκοσμίως. Ιστότοποι όπως Zoom, Canva, Discord, LinkedIn, Deliveroo, Substack, Shopify, Coinbase και Vinted βασίζονται στις υπηρεσίες της για την ομαλή λειτουργία τους.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές τι προκάλεσε τη διακοπή, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα. Πολλοί ιστότοποι έχουν πλέον επανέλθει, αλλά ορισμένοι χρήστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Στον ιστότοπό της, η Cloudflare ανέφερε ότι: «Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όποτε είναι απαραίτητο».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περαιτέρω εξηγήσεις για τη διακοπή, αφήνοντας τους χρήστες του διαδικτύου χωρίς ενημέρωση.

Γιατί είναι χρήσιμο το Cloudflare:

Η Cloudflare παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας, επιτάχυνσης και δρομολόγησης για εκατομμύρια ιστότοπους και εφαρμογές, συνδέοντας χρήστες με το διαδίκτυο μέσω ενός εκτεταμένου παγκόσμιου δικτύου.

Το δίκτυο της εταιρείας εκτείνεται σε περισσότερες από 330 πόλεις σε πάνω από 120 χώρες και περιλαμβάνει περισσότερους από 13.000 συνδεδεμένους παρόχους διαδικτύου, υπηρεσίες cloud και μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως.

Οι διακομιστές της Cloudflare επιταχύνουν τη φόρτωση των ιστοσελίδων, εξασφαλίζουν την ομαλή διαχείριση της επισκεψιμότητας και παρέχουν προστασία από κακόβουλες επιθέσεις.

Λόγω της κεντρικής της θέσης στη λειτουργία του διαδικτύου, οποιαδήποτε διακοπή στο δίκτυο της Cloudflare μπορεί να επηρεάσει σημαντικά μεγάλο μέρος των ιστότοπων και εφαρμογών σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: The Sun