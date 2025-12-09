Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας κύματα τσουνάμι ύψους έως 70 εκατοστών και τουλάχιστον 30 τραυματισμούς, σύμφωνα με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός, μεγέθους 7,6 βαθμών, καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της βόρειας Αομόρι στις 23:15 (τοπική ώρα· 16:15 ώρα Ελλάδας). Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις τις επόμενες ημέρες.

Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση νέων σεισμών. Σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένα σοβαρά τραυματισμένο άτομο στη νήσο Χοκάιντο. Οι αρχές συνέστησαν την άμεση απομάκρυνση περίπου 28.000 κατοίκων από τις εστίες τους.

Στη Σαπόρο, τη μεγαλύτερη πόλη της Χοκάιντο, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι η γη έτρεμε έντονα για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, ενώ τα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων δεχόταν συνεχή προειδοποιητικά σήματα. Οι πρώτες εικόνες έδειχναν σπασμένα τζάμια στους δρόμους και ζημιές σε οδικά δίκτυα, καθώς η περιοχή καλύπτεται ήδη από χιόνι. «Όταν νιώσαμε τον σεισμό και ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού, βιαστήκαμε να βγούμε από το σπίτι. Κρατάγαμε τα παιδιά μας» —κοριτσάκι δυο ετών και αγοράκι ενός έτους— «στην αγκαλιά. Ο σεισμός μου θύμισε την καταστροφή» στη Φουκουσίμα το 2011, δήλωσε στο AFP ο Ντάικι Σιμοχάτα, 33 ετών, υπάλληλος του δήμου Χασικάμι στην Αομόρι. «Αντικείμενα έπεσαν» από ράφια και «σκόνη κάποιου είδους από την οροφή», πρόσθεσε, περιγράφοντας την κατάσταση σε δημοτική εγκατάσταση όπου βρέθηκε αργότερα.

Περίπου 2.700 κατοικίες στην Αομόρι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo, ενώ αναφέρθηκαν και εστίες πυρκαγιών. Η JMA, στο αρχικό προειδοποιητικό δελτίο της, είχε προβλέψει κύματα έως και τριών μέτρων, καλώντας τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να αναζητήσουν καταφύγιο.

Διακοπές συγκοινωνιών και έλεγχοι υποδομών

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν ανεστάλη σε ορισμένες περιοχές για επιθεώρηση των γραμμών. Η εταιρεία Tohoku Electric Power ανακοίνωσε ότι δεν εντοπίστηκαν προβλήματα στους κοντινούς πυρηνικούς σταθμούς Χιγκασιντόρι (Αομόρι) και Οναγκάουα (Μιγιάγκι).

Μνήμες από τη Φουκουσίμα και αυξημένη σεισμικότητα

Η Ιαπωνία εξακολουθεί να φέρει τα τραύματα του καταστροφικού σεισμού των 9 βαθμών του 2011, που προκάλεσε τεράστιο τσουνάμι και άφησε πίσω του περίπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους. Η τραγωδία εκείνη οδήγησε και στην τήξη τριών αντιδραστήρων στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή μετά το Τσερνόμπιλ.

Η χώρα βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου τέμνονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη. Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 1.500 αισθητοί σεισμοί, οι περισσότεροι μικρής έντασης.

Τον Ιανουάριο, επιτροπή ειδικών που συμβουλεύει την ιαπωνική κυβέρνηση αύξησε στο 75-82% την πιθανότητα εκδήλωσης μεγάλου σεισμού στο ρήγμα Νάνκαϊ μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Σύμφωνα με κυβερνητική εκτίμηση που δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο, ένας τέτοιος «μεγασεισμός» και το πιθανό τσουνάμι θα μπορούσαν να προκαλέσουν έως και 298.000 θανάτους και ζημιές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.