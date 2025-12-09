Τα στόπερ στον Άρη έχουν εξελιχθεί σε ένα δύσκολο μέτωπο ως προς τη διαχείρισή τους από τον Μανόλο Χιμένεθ, μετά και τα νεότερα όσον αφορά την κατάσταση του Φαμπιάνο Λέισμαν.

Ο Βραζιλιάνος έχει τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του 2025 εξαιτίας του χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζει στους προσαγωγούς. Ο στόχος είναι μέσα στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες να ξεπεράσει το εν λόγω θέμα και να επανέλθει με την ΑΕΚ. Παράλληλα όμως, υπάρχει και ο φόβος του χειρουργείου καθώς ο παίκτης έχει επιβαρυνθεί αρκετά.

Σε συνδυασμό με την θλάση του Σούντμπεργκ που θα επιστρέψει στα μέσα Ιανουαρίου, οι μοναδικές λύσεις που έχουν απομείνει για τα στόπερ είναι πλέον ο Λίντσεϊ Ρόουζ και ο Πέδρο Άλβαρο, τους οποίους ο Άρης θα πρέπει να εμπιστευτεί μέχρι να ολοκληρωθεί η χρονιά. Δηλαδή, για τα δύο παιχνίδια που απομένουν: με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 14/12 και με τον Αστέρα Τρίπολης στις 20/12.

Λόγω της όλης κατάστασης, πλέον απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των δύο διαθέσιμων στόπερ, έως ότου φτάσει το 2026 και επιστρέψουν τόσο ο Βραζιλιάνος όσο και ο Σουηδός.

Ολα τα παραπάνω ενισχύουν ακόμα περισσότερο την κουβέντα πέρι ενίσχυσης τον Ιανουάριο και ειδικά στο κέντρο της άμυνας,.Η ανάγκη του Άρη να αποκτήσει τουλάχιστον έναν κεντρικό αμυντικό κρίνεται δεδομένη και μάλιστα τις πρώτες μέρες του έτους έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Πρόκειται για αίτημα του Χιμένεθ ήδη από τον Σεπτέμβριο, το οποίο επανέφερε και στη σύσκεψη του Νοεμβρίου με Ρέγες και Καρυπίδη ενόψει των μεταγραφών.