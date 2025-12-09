Καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno ήταν η Demy, η οποία μίλησε για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», την ενασχόλησή της με την υποκριτική και το restart σε διάφορους τομείς της ζωής της.

«Έχω δώσει βαρύτητα στην υποκριτική, συνδυάζοντάς το μουσικά, με μιούζικαλ. Ήθελα να κάνω πράγματα αμιγώς στο κομμάτι της υποκριτικής. Η κάθε δουλειά είναι μεγάλο μάθημα και κάθε φορά χτίζω σε αυτά που έχω μάθει προηγουμένως», είπε, σημειώνοντας πως κάπου ανάμεσα σε κάποιες δουλειές, θα βρει την ευκαιρία να κάνει μαθήματα υποκριτικής.

«Εμείς οι άνθρωποι είμαστε περίπλοκοι. Έμαθα σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια να βγαίνω από τα κουτάκια μου. Η ζωή έρχεται πολλές φορές και σε διαψεύδει. Τα κουτάκια με ταλαιπώρησαν», πρόσθεσε.

Σχετικά με τον ρόλο της στο «Μια νύχτα μόνο», είπε:

«Είναι μία γυναίκα σε δύσκολη θέση. Είναι έγκυος, μαθαίνει ότι, ενώ είναι με αυτόν τον άνδρα, τελικά η γυναίκα του είναι έγκυος στο τρίτο τους παιδί. Υπάρχει αγάπη, δεν είναι ευκαιριακή σχέση ούτε είχε κάποιον σκοπό. Είναι απελπισμένη και απεγνωσμένη και ψάχνει τρόπους, για να του τραβήξει την προσοχή».

«Η νύχτα δεν μου ταιριάζει, αλλά δεν είναι ότι φταίει η νύχτα. Έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες, αλλά έχω νιώσει ότι ζορίζομαι για διάφορους λόγους. Νιώθω ότι είμαι πιο πολύ ο εαυτός μου με τους ηθοποιούς», είπε, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν προτίθεται να αφήσει το τραγούδι. «Είναι η ζωή μου το τραγούδι, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να τραγουδάω», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, στόχος της είναι να προστατεύσει την επόμενη σχέση της. «Εξακολουθώ να νιώθω περίεργα, όταν απασχολώ γι’ αυτό το πράγμα. Νιώθω, ότι δεν προσφέρω τίποτα με αυτό».

«Ξαναγνωρίστηκα με τον εαυτό μου, τον πυρήνα μου. Χάθηκα λίγο στα όρια Δήμητρας – Demy. Δεν άλλαξα, ξαναθυμήθηκα τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά μου, που μπορεί να είχαν χαθεί. Τελευταία ένιωσα περισσότερο Δήμητρα από ποτέ», συμπλήρωσε.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στο βίντεο που ακολουθεί: