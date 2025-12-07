Το 19ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.

Ο Σταύρος και η Αρετή κλείνονται στο ασανσέρ της εταιρείας.

Η Μίνα εξομολογείται στην ξαδέλφη της ότι είναι έγκυος.

Ο Πετράκης δείχνει να ζηλεύει την επικοινωνία της μητέρας του με τον Οδυσσέα.

Επεισόδιο 19 (Κυριακή 7 Δεκεμβρίου)

Ο εγκλωβισμός του Σταύρου και της Αρετής στο ασανσέρ της εταιρείας προκαλεί νευρικότητα στον Οδυσσέα, κάνοντας τον Σταύρο να πάρει μία γενναία απόφαση. Η Κατερίνη έρχεται αντιμέτωπη με σκληρές αλήθειες, που δεν περίμενε να ακούσει από τον γιο της. Την κατηγορεί πως τόσα χρόνια τον ταύτιζε με τον πατέρα του κι ήταν ψυχρή και απόμακρη μαζί του. Ο Νταγιάννος έρχεται κοντά με τη Μαρίκα, χαρούμενος με το σχέδιο του να πλευρίσει τον Πωλ, μέσω έμπιστου ανθρώπου του. Στόχος, το μερίδιο των μετοχών του στην ERGAN. Η Μίνα εξομολογείται στην ξαδέλφη της, Ζέτα, ότι είναι έγκυος. Η Αρετή προσπαθεί να προσεγγίσει το γιο της, ο οποίος φανερά ζηλεύει την οποιαδήποτε επικοινωνία της με τον Οδυσσέα και δεν τον θέλει κοντά τους.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: