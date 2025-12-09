Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/12) η κλήρωση 2999 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 3.800.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 17, 20, 33, 34 και 42. Τζόκερ το 12.

Σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κύρια κατηγορία και έτσι την Πέμπτη (11/12) θα κληρωθούν 4,1 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.