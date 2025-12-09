Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 36χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στα Κιμμέρια Ξάνθης το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Ο 36χρονος, ο οποίος – όπως διαπιστώθηκε – δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο ίδιος οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο που παρέσυρε και σκότωσε τον 71χρονο Χουσεΐν Μπαντάκ, οδηγό μοτοσικλέτας. Στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος και κατευθύνθηκε προς το Σέλερο, όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε. Εκεί εντοπίστηκε επίσης νεκρός ο συνοδηγός του, αδελφός του 36χρονου.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 36χρονος οδηγός κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγείται στη φυλακή έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η είδηση μεταδόθηκε από όλα τα ΜΜΕ.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2025, περίπου στις 21:20, στο 7,1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Ιάσμου), Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 36χρονος και στο οποίο επέβαινε ο 51χρονος αδελφός του, συγκρούστηκε μετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 71χρονος Χουσεΐν Μπαντάκ.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης. Ο 36χρονος εγκατέλειψε το σημείο, όμως εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε οικισμό της περιοχής, μαζί με το όχημα, στο οποίο βρέθηκε νεκρός ο συνοδηγός του.

Ο δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.