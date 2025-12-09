Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό 11χρονου πεζού σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στη Λαμία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το lamiareport.gr, όλα συνέβησαν επί της οδού Αθηνών, όταν ο ανήλικος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, στο ύψος της οδού Σμύρνης.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε τον 11χρονο, δε σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια στο παιδί και εγκατέλειψε το σημείο, με αποτέλεσμα να αναζητείται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 11χρονο στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ η Τροχαία Λαμίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του που συνέβη το περιστατικό.