Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες καταβολές στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων πολιτών.

Από σήμερα, Δευτέρα, έως και τις 12 Δεκεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ διοχετεύουν στην αγορά πάνω από 62 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας περισσότερους από 53.000 δικαιούχους με εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και πληρωμές του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου».

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 20,5 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης νέων αποφάσεων για εφάπαξ παροχές. Οι καταβολές θα γίνουν σταδιακά μέσα στο πενθήμερο.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχωρά σε τέσσερις βασικές κατηγορίες πληρωμών:

Επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα : Καταβάλλονται 20 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους.

Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας : Περίπου 1 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 1.500 μητέρες.

Προγράμματα απασχόλησης ΔΥΠΑ : Περισσότερα από 21 εκατ. ευρώ θα λάβουν 20.000 συμμετέχοντες σε ενεργά προγράμματα.

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Καταβάλλονται 80.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο, στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης του στεγαστικού προγράμματος.

Οι πληρωμές αναμένεται να διευκολύνουν χιλιάδες πολίτες, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανακούφιση εν όψει των εορτών.