Ένα δραματικό φινάλε με τρεις πρωταγωνιστές και ένα άξιο νικητή! Στην 75χρονη ιστορία της Formula1, 32 φορές ο τίτλος των οδηγών κρίθηκε στο φινάλε των πρωταθλήματος. Και αυτό συνέβη και προχθές. Ο Λάντο Νόρις έδωσε μια μεγάλη μάχη για να κερδίσει το πρώτο του στέμμα στην Formula1 και τη McLaren να κατακτά ένα ακόμη τίτλο, τον δεύτερο συνεχόμενο για το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Ο Βρετανός πιλότος κατάφερε να διατηρήσει την «κομβική» τρίτη θέση, με όπλο την στρατηγική της ομάδας του αλλά και το οδηγικό του ταλέντο, την ώρα που ο αδιαπραγμάτευτος Μαξ Φερστάπεν πόνταρε στο λάθος του πρωτοκλασάτου οδηγού. Όμως, ο καλύτερος κέρδισε και ο Λάντο Νόρις με δάκρια στα μάτια, μετά την λήξη του αγώνα ευχαρίστησε την οικογένεια του, την ομάδα του για αυτή τη στιγμή που την περίμενε από μικρό παιδί, όταν έτρεχε στα καρτ. «Θέλω να ευχαριστήσω τη McLaren, όσους με υποστήριξαν από την αρχή και είναι τιμή για εμένα που είχα δύο άξιους αντίπαλους, τον Μαξ και τον Οσκαρ».

Το χθεσινό γκραν πρι στο Αμπου Ντάμπι είχε τα πάντα. Ένταση, κόντρες, στρατηγική και γκάζια χωρίς περιθώρια για λάθος . Tελικώς, μετά από 58 γύρους, δόθηκε τέλος στην αγωνία των ομάδων, των οπαδών και των είκοσι οδηγών σε ένα αμφίρροπο αγώνα στην πίστα της Γιας Μαρίνα, στο Άμπου Ντάμπι. Σε αυτή την πίστα πέντε φορές έχει κριθεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών.

Στο τελικό αγώνα νικητής αναδείχθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, που έφυγε με το κεφάλι χαμηλά, μιας και το 2021 κατέκτησε το πρωτάθλημα κερδίζοντας ένα Βρετανό ( τον Λιούις Χάμιλτον) και χθες, έχασε το πρωτάθλημα από έναν άλλο Βρετανό. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο ομόσταβλος του Λάντο Νόρις, ο Όσκαρ Πιάστρι ξετυλίγοντας το ταλέντο του για ακόμη μια φορά.

Η αγωνία όλων κορυφώθηκε όταν ο Νόρις μπλέχτηκε στην «κίνηση» μετά τα πιτ στοπ, βγαίνοντας εκτός ορίων πίστας εξαιτιάς του Τσουνόντα, κινδυνεύοντας να φάει ποινή, που θα του στοίχιζε το Παγκόσμιο πρωτάθλημα.Τελικώς, το πρόστιμο των πέντε δευτερολέπτων το χρεώθηκε ο δεύτερος, ανακουφίζοντας τον Βρετανό.

Η νίκη του Νόρις τερμάτισε επίσης την τετραετή θητεία του Φερστάπεν στην κορυφή της Φόρμουλα 1. Ο Ολλανδός ήλπιζε έως και την τελευταία στιγμή να διατηρήσει το στέμμα του και να κερδίσει το πέμπτο συνεχόμενο Πρωτάθλημα Οδηγών, όμως ο νεαρός Βρετανός του χάλασε τα σχέδια.

Το ενδιαφέρον όλων των τηλεθεατών εστιάστηκε στο χώρο αναμονής των τριών οδηγών, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όταν κατέφθασε ο Νόρις, όπου ο Φερστάπεν ρώτησε με αμήχανο τρόπο τον πρωταθλητή «τι γίνεται;». Ο Νόρις σχεδόν απαξίωσε να του δώσει απάντηση προχωρώντας στη βράβευσή τους.

Ο Νόρις έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της Formula1 αφού το 2026 αλλάζουν τα πάντα. Η Formula1 εισέρχεται στη νέα υβριδική εποχή, όπου θα περιλαμβάνει ηλεκτροκινητήρες, βιοκαύσιμα και νέους κανόνες, φέρνοντας συνταρακτικές αλλαγές στις ομάδες. Ο νέος Παγκόσμιος πρωταθλητής ξεκίνησε από παιδί στα καρτ, μεταπήδησε το 2016 στη Formula Renault που κατέκτησε το συγκεκριμένο πρωτάθληα και βρίσκεται στη McLaren από τα πρώτα του βήματα στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου σπορ. Ο 26χρονος οδηγεί για τη McLaren από το 2019.

Ο Λάντο Νόρις είναι ο εντέκατος Βρετανός Παγκόσμιος πρωταθλητής. Επίσης, είναι πλέον ο 35ος οδηγός που κερδίζει το παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών στην 75χρονη ιστορία της Φόρμουλα 1.Άξιο αναφοράς ότι πριν μερικούς μήνες αποκαλύφθηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη και σκεφτόταν να αποσυρθεί από τους αγώνες.

Ο Λάντο Νόρις κέρδισε το πρωτάθλημα οριακά με διαφορά δύο βαθμών από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο νέος πρωταθλητής έχει συλλέξει στα 24 γκραν πρι της φετινής σεζόν 423 βαθμούς, με τον Φερστάπεν να ακολουθεί με 421 βαθμούς και 410 ο Όσκαρ Πιάστρι.

Σε επίπεδο ομάδων η McLaren έχει κατακτήσει τον τίτλο κατασκευαστών πριν μερικούς αγώνες με 833 βαθμούς ακολουθούμενη από τη Mercedes με 469 βαθμούς και τη Red Bull με 459.