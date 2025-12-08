Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στις αλλαγές που συντελούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη σημασία τους για τον πρωτογενή τομέα, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου σχετικά με την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα».

«Η υγεία του πρωτογενούς τομέα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και επώδυνη και καθυστερημένη, αποτελεί προϋπόθεση για τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Όπως είπε, «δεν γίνεται να μην πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς αυτά που δικαιούνται, επειδή τα χρήματα χάνονταν σε ένα σύστημα άλλης εποχής».

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως έως τα τέλη Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν σημαντικές εκταμιεύσεις. Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, σημείωσε ότι «οι πιο ακραίες μορφές διαμαρτυρίας μπορεί να στραφούν εναντίον των αγροτών, ακόμη κι αν τα αιτήματά τους είναι δικαιολογημένα».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η πόρτα του και του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή», καλώντας τους αγρότες σε διάλογο με «τους δρόμους ανοιχτούς». Ζήτησε «σοβαρή εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα», καθώς όπως είπε η ασάφεια δεν βοηθά στον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για τον παραγωγικό τομέα.

Αναφερόμενος στις χαμηλές τιμές των προϊόντων, επισήμανε πως πρόκειται για «πανευρωπαϊκό πρόβλημα» και ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί εντός των ευρωπαϊκών περιορισμών. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «δεν πρόκειται να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος με υποσχέσεις για χρήματα που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και να επιστραφούν με τόκο».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι κάθε πρωτοβουλία πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση και να μην γίνεται «σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας», ιδίως ενόψει των εορτών. «Ο διάλογος πρέπει να γίνει με καλή διάθεση», πρόσθεσε.

Υπενθύμισε, ότι σε προηγούμενο γύρο διαβουλεύσεων είχαν υπάρξει συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως η επίλυση του ζητήματος του ειδικού φόρου κατανάλωσης και η επιστροφή του, καθώς και παρεμβάσεις για το κόστος ρεύματος. «Η ουσία είναι να δούμε και να σχεδιάσουμε ποια είναι η επόμενη μέρα για τον πρωτογενή τομέα», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης: Σημαντική η πρόληψη στον τομέα της υγείας

Για το ζήτημα της πρόληψης στον τομέα της υγείας ο πρωθυπουργός είπε: «Όταν μιλάμε για το εθνικό σύστημα υγείας και για την αντιμετώπιση της υγείας, πρέπει να ξεφύγουμε από την λογική ότι η υγεία αφορά μόνο την περίθαλψη στα κέντρα υγείας ή στα νοσοκομεία. Στο παρελθόν το υπουργείο Υγείας ήταν υπουργείο νοσοκομείου. Και είναι απολύτως λογικό να ασχολείται στα νοσοκομεία και έχουμε κάνει πολλά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.

Νομίζω όμως ότι είναι κοινός τόπος ότι η χώρα μας πια στον τομέα της πρόληψης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την υλοποίηση ενός πολύ φιλόδοξου προγράμματος, το οποίο αρχίζει να αλλάζει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, την κουλτούρα των ίδιων των πολιτών. Πώς θα προλάβουμε την ασθένεια, πώς θα ζούμε καταρχάς μια υγιεινή ζωή για να μειώσουμε τις πιθανότητες να αρρωστήσουμε. Αλλά το σημαντικό είναι, πώς θα προλάβουμε την ασθένεια στα πρώτα της βήματα, έτσι ώστε οι πιθανότητες θεραπείας να είναι πολύ αυξημένες. Και πράγματι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι εντυπωσιακά. Υπάρχουν παραπάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας που έχουν κάνει κάποιου είδους διαγνωστική εξέταση, εξέταση η οποία παρέχεται δωρεάν από το ελληνικό δημόσιο, εξέταση η οποία προκαλείται με ενημέρωση του κράτους και όχι με πρωτοβουλία του πολίτη».

Σε ερώτηση για το ζήτημα της ανακαίνισης των νοσοκομείων ο πρωθυπουργός είπε ότι ο τομέας της υγείας υπήρξε ένας από τους μεγάλους ωφελημένους του Ταμείου Ανάκαμψης και των πόρων που διατέθηκαν στην πατρίδα μας μετά την μεγάλη περιπέτεια της COVID.

«Αυτή η στιγμή αυτό που γίνεται στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας είναι πραγματικά κοσμογονικό. Και δεν το λέω για να ακουστεί πομπώδες, αλλά αρκεί να πάτε να επισκεφθείτε τα νοσοκομεία, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε παραπάνω από 90 νοσοκομεία, παραπάνω από 160 κέντρα υγείας.

Αρκεί να δει κανείς την εικόνα του πριν και το μετά. Δεν χρειάζεται κανείς να πει πολλά πράγματα για να διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση. Είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση, όχι μόνο κτηριακή, αλλά και υποδομές και εξοπλισμό που έχει γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από συστάσεώς του» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για το ζήτημα της επιστροφής γιατρών στην χώρα μας, που έφυγαν κατά την περίοδο της κρίσης ο πρωθυπουργός είπε: «Αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά στη χώρα μας, επιστρέφουν περισσότεροι Έλληνες στην πατρίδα από ό,τι έφεραν τα χρόνια της κρίσης. Και φυσικά, στον ιατρικό τομέα έχουμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες.

Έγινε χθες μια εντυπωσιακή εκδήλωση στην Νέα Υόρκη. Να συγχαρώ το υπουργείο Εργασίας και την υπουργό που βρέθηκε εκεί με πολλές εταιρείες. Δεκάδες ελληνικές εταιρείες, πολλές εκ των οποίων είναι εταιρείες του κλάδου της υγείας και φαρμακοβιομηχανίες. Αλλά και εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη και υπήρχε τεράστια ανταπόκριση από Έλληνες που διερευνούν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα μας».

«Πια οι νέοι και αυτοί που σκέφτονται να γυρίσουν το κάνουν και γιατί πιστεύουν τελικά ότι η χώρα παρά τις δυσκολίες πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Διότι αλλιώς σας διαβεβαιώνω, κανείς δεν πρόκειται να γυρίσει. Αν πιστεύει ότι σε δύο-τρία χρόνια θα ξαναμπλέξουμε σε άλλου είδους περιπέτειες, δεν παίρνει κανείς μια απόφαση ζωής να πάρει την οικογένειά του και να κάνει μια τόσο σημαντική αλλαγή καριέρας» πρόσθεσε.

Τέλος για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο ΕΣΥ ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είμαστε 15% πάνω σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό του 2019. «Είμαστε εκεί που θέλουμε; όχι ακόμα. Έχουμε σημειακές ελλείψεις. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με στελέχωση μονάδων στα νησιά μας, παρά το γεγονός ότι έχουμε δώσει αρκετά γενναιόδωρα κίνητρα. Πληρώνονται πολύ περισσότερο οι γιατροί σήμερα σε σχέση με το τι πληρώνονταν το ’19 και σε σχέση και με άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, μέσα από μια σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες είναι και μισθολογικές και φορολογικές. Θυμίζω την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών, που αποτελούσε πάγιο αίτημα των γιατρών. Άρα πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Και σίγουρα ως προς τον έλεγχο των δαπανών έχει συντελεστεί μια πολύ μεγάλη αλλαγή πια».