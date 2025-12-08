Χρυσές Σφαίρες 2025: Με εννέα υποψηφιότητες, το πολιτικό δράμα “One Battle After Another” (ελληνικός τίτλος: “Μια Μάχη Μετά την Άλλη”), η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, αναδείχθηκε πρωταγωνιστής στις φετινές υποψηφιότητες, που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Το νορβηγικό δράμα “Affeksjonsverdi” (“Συναισθηματική Αξία”) ακολούθησε με οκτώ υποψηφιότητες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου στη φετινή διοργάνωση.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το θρίλερ “Sinners” (“Αμαρτωλοί”), συγκεντρώνοντας επτά υποψηφιότητες και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στις βασικές κατηγορίες.

Οι νικητές των φετινών Χρυσών Σφαιρών –που θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ– θα ανακοινωθούν σε τελετή στις 11 Ιανουαρίου στο Μπέβερλι Χιλς.