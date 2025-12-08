Σταθερά παραμένουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα δημοτικά τέλη στην Αθήνα, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Παρά το αυξημένο κόστος ζωής, η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αυξήσεις, ενώ παράλληλα επεκτείνει τις απαλλαγές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

«Παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, ύστερα από τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλαμε, είμαστε από τους ελάχιστους δήμους που κρατάμε τα δημοτικά τέλη σταθερά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή ενισχύει το κοινωνικό της πρόσωπο, προσφέροντας μηδενικά τέλη όχι μόνο για τους άπορους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, τα άτομα με αναπηρία και τους ενεργειακά ευάλωτους, αλλά και για όσους αποκτήσουν παιδί το 2026 και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Γιώργος Γιάνναρος, επισήμανε ότι οι δήμοι δεν έχουν λάβει ακόμη τις προβλεπόμενες μισθολογικές αυξήσεις, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται σημαντικά οι προϋπολογισμοί τους. «Παρά ταύτα, επιλέγουμε να απορροφήσουμε ξανά τις αυξήσεις στη μισθοδοσία και να κάνουμε μία στοχευμένη κίνηση με κοινωνικό αποτύπωμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι φέτος η παρέμβαση εστιάζει στο δημογραφικό ζήτημα.

Οι συντελεστές και οι απαλλαγές

Για το 2026, διατηρείται ο οικιακός συντελεστής τελών καθαριότητας και φωτισμού στα 1,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως. Αντίστοιχα σταθεροί παραμένουν και οι συντελεστές για επαγγελματικούς χώρους, με 4,97 ευρώ/τ.μ. για το λιανικό εμπόριο πλην τροφίμων, 4,75 ευρώ/τ.μ. για παροχή υπηρεσιών πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 5,58 ευρώ/τ.μ. για λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε σειρά απαλλαγών από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία, μεταξύ άλλων:

– Για όσους αποκτούν τέκνο εντός του 2026 και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

– Για πολύτεκνους, με εισοδηματικά όρια που προσαυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

– Για τρίτεκνους, με ανώτατο εισόδημα 35.000 ευρώ.

– Για άπορους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

– Για άτομα με αναπηρία 80% και άνω, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

– Για μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

– Για νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ 2024).

Επαναλειτουργία τουριστικού περιπτέρου στον Φιλοπάππου

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε επίσης, κατά πλειοψηφία, την εκμίσθωση του τουριστικού περιπτέρου δίπλα στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη, στον λόφο Φιλοπάππου. Το περίπτερο, που αποτέλεσε για δεκαετίες τοπόσημο της πόλης, θα επαναλειτουργήσει μέσω φανερής, πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη να εκφράζει ανησυχίες για ενδεχόμενη αλλοίωση του χώρου που σχεδίασε ο Δημήτρης Πικιώνης, λόγω της παραχώρησης της εκμετάλλευσης σε ιδιώτη.