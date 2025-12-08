Νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας για την επόμενη τετραετία , με μεγάλη μάλιστα διάφορα, εξελέγη με τις ψήφους του 61,29% των συναδέλφων του ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος .

Ο δεύτερος διεκδικητή της προεδρίας Δημήτρης Αναστασόπουλος συγκέντρωσε ποσοστό 38,71%.

Στην πρώτη δήλωσή του ο νέος πρόεδρος του ΔΣΑ, ο οποίος διαδέχεται στο “τιμόνι” του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας τον απερχόμενο πρόεδρο Δημήτρη Βερβεσό απηύθυνε μήνυμα ενότητας προς τους συναδέλφους του επισημαίνοντας ότι “η ευθύνη είναι μεγάλη και το έργο δύσκολο και σε δύσκολη χρονική περίοδο”.

Ολόκληρη η δήλωση του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου έχει ως εξής :

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας.

Το σημερινό αποτέλεσμα είναι μια νίκη όλων των δικηγόρων.

Αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, μπορεί να προχωρήσει μπροστά με ενότητα, συνεργασία και συστηματική δουλειά.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Αφήνουμε πίσω μας κάθε ένταση, κάθε διαχωριστική γραμμή, κάθε τοξικότητα της προεκλογικής περιόδου.

Προχωρούμε όλες και όλοι μαζί. Με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, αλλά, με μία κοινή επιδίωξη: Έναν ΔΣΑ που να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, να προασπίζει το Κράτος Δικαίου, να προστατεύει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και να αγωνίζεται για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του κλάδου. Για τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπρέπειας κάθε συναδέλφου.

Η ευθύνη είναι μεγάλη και το έργο δύσκολο και σε δύσκολη χρονική περίοδο.

Σας θέλω όλους δίπλα μου. Με τις ιδέες σας, την κριτική σας, τη συνεργασία σας.

Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πρόεδρος όλων των δικηγόρων, ανεξάρτητα από το ποιον ψήφισαν, ανεξάρτητα από ποιο πολιτικό ή κομματικό χώρο προέρχονται. Δεσμεύομαι ότι κανένας δεν θα μένει μόνος. Όσα είπα προεκλογικά ισχύουν στο ακέραιο.

Ξεκινάμε μαζί μια νέα σελίδα για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Για τη δικηγορία, τη Δικαιοσύνη, την κοινωνία, τους συναδέλφους μας.

Σας ευχαριστώ και πάλι».

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Αναστόπουλος, ο οποίος εγκαταλείπει όπως επιβάλλει η νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τρεις συναπτές θητείες, στη δική του δήλωση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του ” σε όλους τους συναδέλφους με τους οποίους αγωνιστήκαμε σκληρά, όλα αυτά τα έντεκα χρόνια, για μια δικηγορία με μέλλον και προοπτική”.

Ολόκληρη η δήλωση του έχει ως εξής : Αντιμετωπίσαμε, όρθιοι, λάσπη και διαβολές. Κομματικά συστήματα και συμμαχίες κομματικών συστημάτων να μας λένε κομματικούς. Κατεστημένα να μας λένε συστημικούς. Παλιόφιλους και παλιούς συντρόφους υπουργών να μας λένε κυβερνητικούς. Και αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά 11 χρόνια, να μας λένε για αλλαγή.

Δεν κερδίσαμε τον εκλογικό μας στόχο, του σήμερα. Αλλά οπωσδήποτε κερδίσαμε τον στόχο για τον οποίο παλεύουμε μια ζωή – και υπηρέτησε πάντα η παράταξή μας. Δείξαμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χιλιάδες συναδέλφους που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και την ψήφο τους και να τους διαβεβαιώσω ότι μας οπλίζουν με μια ισχυρή εντολή την οποία θα εκπληρώσουμε στο ακέραιο.

Η παράταξή μας έχει ισχυρή εκπροσώπηση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία θα αξιοποιήσει στο έπακρο για τα συμφέροντα του Δικηγορικού Σώματος.

Ο ίδιος, εγκαταλείποντας, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τρεις συναπτές θητείες, δεν μπορώ να μην εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους συναδέλφους με τους οποίους αγωνιστήκαμε σκληρά, όλα αυτά τα έντεκα χρόνια, για μια δικηγορία με μέλλον και προοπτική.

Ο αγώνας αυτός δεν τερματίζεται ποτέ.

Η θητεία μου στα θεσμικά μας όργανα υπήρξε μια ύψιστη τιμή για μένα.

Δεν άλλαξε σε τίποτε, το ξέρουν αυτό καλά φίλοι κι αντίπαλοι, την ακεραιότητα και την εντιμότητά του. Με έκανε καλύτερο δικηγόρο και καλύτερο άνθρωπο».