Nέος κύκλος προσφύγων στη δικαιοσύνη με αιχμή του δόρατος τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων αναμένεται να ανοίξει από το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας ο οποίος ήδη ζητά από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης να ενημερωθεί για το πρόγραμμα σπουδών της νομικής ιδιωτικού Πανεπιστημίου ώστε αν δεν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις να στραφεί δικαστικά αντιδρώντας στην υποβάθμιση των νομικών σπουδών.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε σε υλοποίηση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία “The University of Keele, Greece – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης”, καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών.

Η υποβολή του αιτήματος, όπως επισημαίνεται από τον ΔΣΑ, πραγματοποιείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση αίτησης ακυρώσεως, σύμφωνα με το δικαίωμα που παρέχει στον Δικηγορικό Σύλλογο το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων.

Το αίτημα του ΔΣΑ, διευκρινίζεται,”στηρίζεται στο δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα (κατά το άρθρο 20 παρ. 1 Συντάγματος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, του π.δ. 28/2015, του άρθρου 16 παρ. 6 του ν. 1599/1986 σε συνδ. με το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων που θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του Δικηγορικού Συλλόγου για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως)”

Μετά τη λήψη αντιγράφων του φακέλου αδειοδότησης, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση “θα προβούμε σε κατά νόμο αξιολόγησή του και εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι προς τούτο, θα προβούμε σε δικαστική προσφυγή κατά των εγκριτικών διοικητικών πράξεων και των εκδοθησόμενων τυχών Υπουργικών Αποφάσεων” εκπροσωπούν ενός από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής Παναγιώτη Λαζαράτο.

Ο ΔΣΑ εκφράζει και πάλι την κατηγορηματική του αντίθεση α) στην υποβάθμιση των Νομικών Σπουδών, μέσω προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικών σχολών ελλιπούς νομικής πληρότητας, και β) στην αδειοδότηση Νομικών Σχολών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Χώρας, γεγονός που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Νομική Κομοτηνής, ζήτημα που πέραν της ακαδημαϊκής τυγχάνει και μείζονος εθνικής σημασίας.