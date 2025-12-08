Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική έρευνα για διαδικτυακή ανάρτηση που στρέφεται κατά της ζωής δικαστικού λειτουργού, ο οποίος είχε χειριστεί την υπόθεση των Τεμπών. Η έρευνα διατάχθηκε με εντολή εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί το περιεχόμενο της ανάρτησης και τυχόν ποινικές ευθύνες.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλου, εξετάζεται αν έχει τελεστεί το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια. Η διαδικασία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και αναμένεται να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα ψηφιακά στοιχεία.

Η επίμαχη ανάρτηση έγινε από άγνωστο χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος σχολίασε δημοσίευμα ιστοσελίδας για τον συγκεκριμένο δικαστικό λειτουργό. Η ανάρτηση συνδέθηκε με τη συμμετοχή του δικαστή σε σύνθεση δικαστηρίου του Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπου εκδικαζόταν πολιτική υπόθεση άσχετη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Στη δίκη αυτή, διάδικος ήταν πατέρας θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, ο οποίος είχε ζητήσει την εξαίρεση του δικαστικού λειτουργού από τη σύνθεση του δικαστηρίου.