Οι 15 συλληφθέντες κατά τη διάρκεια της πορείας για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών, τελεσθείσα κατά συρροή. Επιπλέον, περιλαμβάνουν διακεκριμένη φθορά δημόσιας περιουσίας που εξυπηρετεί το κοινό όφελος.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης πράξεις βίας κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί, καθώς και τα αδικήματα της απείθειας, της εξύβρισης και της απειλής κατά συρροή.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ακόμη για παράνομη οπλοφορία και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.