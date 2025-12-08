Αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο, αφού κατέλαβαν την πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», αποφάσισαν να την μετατρέψουν σε γήπεδο χαλαρώσουν παίζοντας ποδόσφαιρο, προκαλώντας έκπληξη σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν τοπικά μέσα και τα οποία έγιναν viral, αγρότες εμφανίζονται να παίζουν ποδόσφαιρο μέσα στην πίστα του αεροδρομίου. Αν και η κατάσταση παραμένει σοβαρή, καθώς οι σημερινές κινητοποιήσεις σχετίζονται με τα αιτήματα των παραγωγών για το αυξημένο κόστος παραγωγής και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο πρόσφερε μια νότα χαλάρωσης στο τεταμένο κλίμα.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ, που βρίσκονταν στο σημείο, επέλεξαν να μην αντιδράσουν, αφήνοντας τους αγρότες να συνεχίσουν το αυτοσχέδιο παιχνίδι τους στην πίστα του αεροδρομίου. Μετά από διαπραγματεύσεις με τις Αρχές, οι συγκεντρωμένοι απομακρύνθηκαν από την πίστα λίγο πριν από τις 5:00 το απόγευμα της Δευτέρας. Το περιστατικό έγινε σύντομα viral, όχι για τις εντάσεις, αλλά για το απρόσμενο ποδοσφαιρικό διάλειμμα των διαδηλωτών.