Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιος του προέδρου των ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα να αποσυρθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνεδρίου για τη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ Τζούνιορ, που παραμένει κεντρική φιγούρα του κινήματος MAGA παρά την έλλειψη επίσημου ρόλου στην κυβέρνηση, επέκρινε την ουκρανική ηγεσία, χαρακτηρίζοντας «διεφθαρμένους» πολλούς πλούσιους Ουκρανούς, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη χώρα αφήνοντας την «αγροτική τάξη» να πολεμήσει. Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνεχίζει τον πόλεμο για να αποφύγει την ήττα στις επόμενες εκλογές και ότι η χώρα του είναι «πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία».

Ο ίδιος επέκρινε επίσης την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας, για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι αύξησαν την τιμή του πετρελαίου και επέτρεψαν στη Μόσχα να χρηματοδοτεί τη σύγκρουση. Σχολίασε ότι «η ευρωπαϊκή στρατηγική είναι να περιμένουμε η Ρωσία να χρεοκοπήσει αυτό δεν είναι σχέδιο».

Αναφερόμενος στην προεκλογική εκστρατεία του 2022, τόνισε ότι μόλις τρία άτομα θεωρούσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία ως κύριο ζήτημα, ενώ η εισροή ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα αποτελεί, κατά την άποψή του, «πιο άμεσο και επικίνδυνο πρόβλημα» για τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ Τζούνιορ μάλιστα παρατήρησε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Μονακό, περίπου το 50% των υπερπολυτελών αυτοκινήτων, όπως Bugatti και Ferrari, είχαν ουκρανικούς αριθμούς κυκλοφορίας, αναρωτώμενος αν «αυτά τα αυτοκίνητα τα κέρδισαν στην Ουκρανία».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ο πατέρας του να αποχωρήσει από τον πόλεμο, απάντησε ότι «ίσως το έκανε», σημειώνοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ένας από τους πιο απρόβλεπτους ανθρώπους στην πολιτική» και ότι οι ΗΠΑ δεν θα ήταν πλέον «ο ηλίθιος με το βιβλιάριο επιταγών», αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία.